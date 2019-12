Albert dohání konkurenci, v Praze testuje bezobalový prodej

V pilotním projektu, který Albert představil, má zákazník možnost navážit si potraviny z násypníků do recyklovatelného papírového sáčku. Po Globusu, který takto nabízí na váhu mražené zboží a po obchodech Rohlík.cz a Košík.cz je dalším řetězcem, který opatrně do bezobalového ekologičtějšího prodeje vkročil.

Některé nezávislé kamenné obchody šly v prosazování konceptu minimalizace obalů a odpadů zatím nejdál, protože zákazník si může do obchodu přinést vlastní nádobu, například skleněnou či plastovou dózu, do níž si zboží nasype či stočí (v případě drogerie). Zmíněné české e-shopy zkoušejí systém zálohovaných obalů, které může do obchodu později vrátit.

Albert umožňuje nabírání bezobalových potravin do vlastních průhledných sáčků u ovoce, zeleniny a pečiva. „Možné jsou také látkové či tkaninové, v tomto případě je však potřeba sáček odvážit, což znamená pro nakupujícího obsah sáčku u pokladny vyndat. Pozorujeme zároveň trend, kdy zákazníci sami využívají sáčky uvážlivě a například u ovoce ve slupce nakoupeném v menším množství žádný sáček nevyužijí,“ říká mluvčí Jiří Mareček.

U nového bezobalového zboží z násypníků je to však podle řetězce problematické kvůli vážení. „Na pokladně neumíme odečíst váhu obalu bez vyndání obsahu. Použité obaly by v tomto případě mohly být co do váhy velmi rozdílné, naopak na připravené papírové sáčky jsou naše váhy kalibrované,“ vysvětlil mluvčí sítě.

Řetězec s nizozemským vlastníkem zatím testuje prodej suchých potravin bez obalu. Zákazníci si mohou navážit luštěniny, ořechy a suché plody, třtinový cukr, ovesné vločky, kuskus, rýži, pohanku nebo bulgur do do papírových sáčků. V nabídce je třicet druhů potravin v bio kvalitě, které obchod doplňuje z papírových pytlů. O rozšíření rozhodne podle řetězce zájem zákazníků.

„Naši zákazníci mají o alternativní druhy obalů rostoucí zájem. Budeme si jim do budoucna stále více snažit nabízet alternativy obalů a případně bezobalový sortiment, ať už v oddělení ovoce a zeleniny, nebo jako v tomto případě u luštěnin a suchých potravin,“ říká šéf marketingu Jiří Mareček.

Čisticí prostředky bez obalu nabízí řetězec dorgérií: