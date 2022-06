Češi chtějí na dovolené platit kartou. Hotovost se ale může hodit

Nadpoloviční většina Čechů si k placení na dovolené volí kartu zejména kvůli pohodlí a také rychlosti, kterou bezhotovostní transakce nabízí. Češi si na placení kartou cení také bezpečnost nebo ušetřený čas, který by jinak strávili ve směnárně.

Na dovolené Češi v drtivé většině používají stejnou kartu, se kterou platí i v tuzemsku. Pouhých devět procent používá podle průzkumu Visy k platbám v cizině jinou platební kartu. Mezi důvody pro použití jiné karty patří podle 34 procent dotázaných lepší kurz, více než třicet procent se díky druhé kartě cítí více v bezpečí. Pozitivum druhé karty je podle některých respondentů také lepší přehled o výdajích či možný přístup k více měnám.

Terminálů přibývá, někde ale i tak chybí

V zemích Evropské unie jsou bezhotovostní platby už poměrně běžné, existují ale výjimky, pro které není třeba chodit daleko. „I v rámci Evropské unie najdeme země, kde se více platí v hotovosti. Příkladem je třeba sousední Rakousko a obecně jihoevropské země. Naopak v severských státech je placení kartou zcela běžné,“ vysvětlil Martin Novák, analytik společnosti Akcenta.

Počet platebních terminálů ale v Česku i cizině postupně roste, zejména ve velkých městech je tak placení kartou postupně dostupnější. „Evropský průměr je už 32 terminálů na tisíc obyvatel, v Čechách toto číslo činí 25 terminálů na tisíc obyvatel,“ uvedl Ondřej Holoubek ze společnosti Global Payments.

Situace se postupně zlepšuje i ve zmiňovaném Rakousku, kde připadá osmnáct terminálů na tisíc obyvatel. Na Slovensku je to pak šestnáct terminálů na stejný počet lidí. Úplným rekordmanem je v tomto ohledu Itálie, kde na tisícovku obyvatel připadá 59 terminálů, vyplývá z údajů Global Payments.

„Univerzální rada v tomto ohledu zní, že je vždy dobré mít u sebe alespoň nějakou hotovost. Pokud jedu do země, kterou neznám, je dobré si dopředu sehnat potřebné informace,“ radí Novák.

Češi chtějí cestovat

Výsledky studie Visa ukazují, že na dovolenou delší než tři dny plánuje letos vycestovat až 41 procent Čechů. Velmi podobné výsledky vyšly v Polsku a Bulharsku, naopak Slovinci prokázali znatelně větší chuť po dovolené za hranicemi. Strávit dovolenou mimo svou zemi jich plánuje 62 procent.

Zhruba polovina Čechů pro letošek plánuje pouze jednu dovolenou. To stejné platí pro Maďary, Poláky a Slováky. Část tuzemců by však letos ráda jela na dovolenou vícekrát. Dvakrát až třikrát by rádo vycestovalo 35 procent z nich, čtyřikrát až pětkrát téměř osm procent.

Na poslední chvíli si své prázdniny plánuje zhruba 26 procent Čechů, 42 procent si své dovolené plánuje s několikaměsíčním předstihem. Nejoblíbenějšími prázdninovými destinacemi pro Čechy v roce 2022 jsou Chorvatsko, Řecko a Itálie se Španělskem.

Kromě klasických prázdninových pobytů mají v roce 2022 Češi v plánu i krátké víkendové pobyty ve městech. Mezi tři neoblíbenější destinace pro Čechy patří Vídeň, Řím a Paříž. Až 45 procent respondentů chce letos absolvovat dva až tři takové výlety.

Zájem Čechů vyrážet na nákupy do sousedních zemí opadá. Vyrazit nakupovat za hranice plánuje jen osmnáct procent dotázaných. Z toho ale každý třetí plánuje takové cesty minimálně dvě až tři. Jako hlavní nákupní destinace pak Češi volí Německo, Polsko a Rakousko.