Polovina Čechů stále volí hotovost, za Západem zaostáváme, říká šéf VISA

Jak pandemie ovlivnila používání karet v posledních měsících?

Docela razantně, ale i v průběhu covidové pandemie se průběžně chování klientů měnilo. V první fázi, kdy přišly první lockdowny, jsme mohli pozorovat, že lidé na jednotlivou transakci utrácejí mnohem více peněz, než je obvyklé. Prostě se nové situace zalekli a předzásobovali se potřebným zbožím.

To koresponduje s tím, co bylo vidět v obchodech. Vykupování toaletních papírů, trvanlivých potravin a podobně. Prostě nikdo netušil, jak dlouho to bude trvat, jak to bude dál pokračovat, a proto se lidé snažili vyrovnat s touto novou situací. Postupně i obchodníci začali doporučovat platby kartou přímo ve svých provozech, chránili svoje zaměstnance, aby nepřicházeli tolik do styku s hotovostí. Především velké obchodní řetězce tak chtěly kromě roušek, plastových štítů i jiných ochranných pomůcek takhle vyjít svým lidem vstříc.