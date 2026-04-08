Konkrétně třeba pumpa Shell u Dvoreckého mostu vsadila přesně na stropované ceny, čerpací stanice Petrol v Davli nabízela natural za 40,90 a naftu za 47,90.
První zkušenosti ukazují, že u větších sítí nafta zlevňovala, benzin v řadě případů podražil. Příkladem může být stanici Shell na Novohradské v Českých Budějovicích. Ta ještě v úterý prodávala litr naturalu za 41,90, ve středu ráno už na totemu svítila státem maximální povolená částka 43,15.
Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny
Přístup jednotlivých čerpadlářů je ovšem individuální. Čerpací stanice MOL v Praze u odbočky na Záběhlice držela cenu naturalu po oba srovnávané dny na 42,90. A naftu o korunu zlevnila ze 49,90 na 48,90. A pumpa téže značky v Chotýčanech na D3 zlevnila přes noc naftu o korunu a benzin o 60 haléřů.
U čerpací stanice Orlen na D6 mezi Sokolovem a Karlovými Vary se ceny nezměnily, benzin stojí 41,90 Kč, nafta 48,90 Kč. U Globusu v Karlových Varech se tankuje benzin za 39,90 Kč, nafta za 47,40 Kč, také stejně jako v úterý, uvedla ČTK.
Z rozhodnutí vlády upravuje ceny vždy na následující den ministerstvo financí cenovým výměrem. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou podle ministryně financí Aleny Schillerové dostat pokutu až pět milionů korun.