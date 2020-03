Natankovat a odjet. Kávu si u benzinky už řidiči nedají

„Naše čerpací stanice jsou zatím v provozu včetně obchodů s širokým sortimentem doplňkového prodeje, balených potravin, léků či hygienických potřeb. Zastavili jsme ale prodej veškerých čerstvých produktů a prodej kávy,“ uvedl za stanice Benzina mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

K podobnému kroku přistoupili i u stanic MOL, kde uzavřeli Fresh Corner koutky, včetně prodeje sendvičů, hot dogů, jakéhokoli nebaleného jídla a prodeje kávy. „Snažíme se eliminovat konzumaci potravin a shromažďování lidí na našich čerpacích stanicích,“ sdělil iDNES.cz ředitel komunikace Anton Molnar.

MOL Česká republika (Facebook) UPOZORNĚNí ‼️ V důsledku rozhodnutí vlády bude zcela omezen provoz všech Fresh Corner koutků, včetně prodeje sendvičů, hot dogů, jakéhokoli nebaleného jídla a prodeje kávy. Omezení platí na všech čerpacích stanicích MOL Česká republika do odvolání. Otevřen zůstává prodej paliv a dalších produktů v rámci obchodní zóny. Děkujeme za pochopení.

Rostoucí zájem o tankování ani prodej potravin na benzinkách neregistrují. „Nedá se to zevšeobecnit, nenastalo významné navýšení, je to individuální, jak na kterých čerpacích stanicích. Na dálnicích a v okolí hranic došlo spíš k poklesům,“ dodal Molnar.

Čerpadláři společně prosí, stejně jako ostatní obchodníci, své zákazníky o ohleduplnost. „Na čerpací stanici by se měli zdržovat co nejméně a neměli by využívat relaxační zóny. Při čerpání pohonných hmot mohou využít jednorázové hygienické rukavice a snížit tak riziko nákazy. Při platbě by měli preferovat platební karty a platbu v hotovosti využívat pouze v krajních případech,“ shrnul Kaidl.

„Děláme maximum pro to, aby situace měla pokud možno co nejmenší dopad na občany České republiky,“ přidává se marketingový manažer OMV Michal Janda.