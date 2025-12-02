Robin Oil je součástí Čepra od loňského roku, státní podnik tehdy konkurenční síť koupil od podnikatele Jiřího Zoubka. Cenu transakce firma s odkazem na závazek mlčenlivosti nezveřejnila. Čepro od té doby provozuje pod značkami EuroOil a Robin Oil síť 285 stanic, což ho řadí na třetí místo v ČR.
Obě značky dosud fungovaly samostatně, v příštím roce začnou práce na jejich sjednocení. Během dvou let chce Čepro přebarvit všech 75 stanic Robin Oil na EuroOil, stát to má asi 200 milionů korun, píše server Seznam Zprávy.
„Plánujeme ale i další změny v celé síti,“ sdělil v úterý mluvčí firmy Marek Roll. Mělo by jít například o modernizaci technologií na čerpacích stanicích, rozšíření nabídky občerstvení nebo přestavbu 30 stanic na bezobslužné.
Podnik také chystá úpravu sortimentu paliv, rozšířit chce například nabídku paliva HVO, což je ekologická alternativa k fosilní naftě, která se vyrábí z obnovitelných surovin. Celkově chce do těchto změn Čepro investovat zhruba miliardu korun.
Společnost Čepro se zabývá přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů. Vlastní ji stát, jediným akcionářem je ministerstvo financí. Firma loni zaznamenala provozní zisk před zdaněním více než 2,53 miliardy korun. Meziročně si tak polepšila o zhruba 1,4 miliardy korun. Tržby podniku činily více než 76,8 miliardy korun.
Největším provozovatelem čerpacích stanic je s téměř 440 pumpami síť Orlen z petrochemického holdingu Orlen Unipetrol, druhá skupina MOL disponuje více než 300 stanicemi. Následuje EuroOil, dále Shell a OMV.