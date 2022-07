Vláda by měla najít nějaký způsob, jak podobně jako ceny energií (sociálním tarifem) zkrotit i ceny pohonných hmot, které jsou „klíčem k inflaci“. Drahá doprava prodražuje vše. A když to neudělá teď, měla by tu „zbraň“ mít aspoň v záloze.

Nyní se barel ropy Brent prodává za 104 dolarů. Stejně stál v roce 2014 a tehdy byl benzin za 36 korun. Někde cestou ropa zdražila.