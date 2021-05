Nafta i benzin jsou opět dražší, oproti loňsku až o šest korun za litr

Před týdnem byl Natural 95 levnější o 18 haléřů a před rokem při první vlně epidemie koronaviru dokonce o šest korun. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy budou pohonné hmoty zdražovat i v příštím týdnu, a to v rozsahu od deseti do 15 haléřů na litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny sleduje.

„Důvodem je pokračující růst cen ropy na světových trzích, jehož dopad do cen pohonných hmot v ČR ovšem tlumí vývoj kurzu koruny k dolaru – česká měna vůči té americké znatelně zpevňuje,“ uvedl dnes Kovanda. V dolarech se pohonné hmoty obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v ČR levnější.

„Před prázdninovou sezonou lze očekávat další zdražování pohonných hmot v ČR až k úrovni 33 korun za litr benzinu a 31 Kč za litr nafty. Důvodem je pokračující zotavování globální ekonomiky při stále citelně tlumené těžbě kartelu OPEC a jeho spojenců v čele s Ruskem,“ dodal Kovanda.

Cena nafty se pozvolna blíží ke 30 korunám za litr, za kterou ji motoristé tankovali naposledy loni v březnu. Proti minulému týdnu stoupla o 14 haléřů na litru, motoristé naftu ve středu tankovali v průměru za 29,89 Kč/l. Před rokem platili o čtyři koruny méně.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 31,66 Kč. Nafta je nejlevnější v Jihočeském kraji, litr tam prodávají průměrně za 29,49 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 32,77 Kč. Nafta se tam tankuje za 30,51 Kč za litr.