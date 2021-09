Benzin je nejdražší za posledních sedm let. Lepší to nebude, říká analytik

Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 34,01 Kč, před týdnem byl o devět haléřů levnější. O 26 haléřů na litru zdražila nafta, za litr dieselu teď řidiči dají průměrně 32,05 Kč.



Zdroj: CCS

V meziročním srovnání je benzin dražší o více než 6,20 Kč. Za naftu platili motoristé koncem loňského září o pět korun méně než v současnosti, vyplývá z údajů CCS.



Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 33,68 Kč. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 31,72 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde benzin stojí téměř 34,60 Kč. Průměrná cena nafty v metropoli je 32,79 Kč za litr.

Důvodem velkého zdražení je především nedostatek ropy. „Poptávka po ropě momentálně převyšuje nabídku, kvůli čemuž poklesly celosvětové zásoby. Ve Spojených státech jsou zásoby nejnižší za poslední tři roky. V srpnu byla v USA rekordně vysoká spotřeba pohonných hmot. V Evropě byla spotřeba na desetiletém maximu. V Číně je spotřeba ropy o 13 % vyšší oproti maximu dosaženému před pandemii,” říká investiční manažer společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Situace by se však podle Tomčiaka neměla zlepšovat ani v budoucnu. „V nejbližších dvou týdnech očekáváme další růst cen benzínu i nafty o 40 až 50 haléřů. Důvodem je zvýšení cen ropy Brent na současných 78 USD za barel, přičemž zářijové maximum bylo až 80 USD za barel,” říká.

Zdražování pohonných hmot nás tak nejspíš bude čekat i v průběhu dalších let. „Celosvětové spotřeba ropy by v následujících letech měla nadále stoupat. I proto by Spojené Arabské Emiráty chtěly v nejbližších deseti letech investovat do těžební kapacity 120 miliard dolarů a zvýšit tak produkci na 5 milionů barelů ropy denně. Před pandemii dodávaly denně zhruba čtyři miliony,” uzavírá Tomčiak.