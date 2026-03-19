Marže pumpařů se snižují, ukázal monitoring ministerstva financí

  14:46
Kontroly ministerstva financí neodhalily, že by si provozovatelé čerpacích stanic neúměrným způsobem navyšovali marže. Od vypuknutí války v Íránu podle ministerského monitoringu přirážky čerpadlářů dokonce klesly.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle získaných dat činily běžné marže u litru nafty před krizí 2,70 Kč až 3,20 Kč, zatímco po vypuknutí konfliktu 1,90 Kč až 2,60 Kč. Po spuštění monitoringu sestupný trend pokračoval dokonce až k jedné koruně, uvedlo ministerstvo ve zprávě.

Podobný vývoj nastal i u benzinu, kde marže 2,35 Kč až 2,60 Kč zůstala stejná před i po vypuknutí konfliktu, a po spuštění monitoringu zatím klesla až ke 2,10 Kč.

„Z výsledků monitoringu průměrných prodejních cen nafty a benzinu vyplývá, že zafungovala naše slovní intervence a marže čerpacích stanic od oznámení začátku kontroly marží dokonce poklesly,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Válka o tankovací pistole. Ceny pohonných hmot zaskočily americké i evropské řidiče

Ministerstvo financí bude ve sledování marží pokračovat až do odvolání. Na rozdíl od situace v roce 2022 není podle resortu stav doprovázen celkovou inflací okolo patnácti procent a Česko má i kvůli níže nastaveným spotřebním daním osmé nejnižší ceny nafty i benzinu v EU.

„Případná vládní opatření by byla systémová a komplexní, aby jediným jejich efektem nebyl vyšší schodek státního rozpočtu a byla by součástí uceleného balíčku. Žádný krok není v tuto chvíli vyloučen, situaci velmi pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme v celém ekonomickém kontextu. Rozhodně ale platí, že daňová politika je trajekt, který nemůže reagovat na denní oscilace na burze,“ dodává Alena Schillerová.

Srovnání cen pohonných hmot k 16. březnu
Natural 95 (Kč/l)Nafta (Kč/l)
Rakousko42,5947,75
Belgie41,3348,21
Bulharsko32,5335,11
Chorvatsko37,8740,86
Kypr34,838,82
Česko38,1542,54
Dánsko53,2453,96
Estonsko40,4243,37
Finsko47,8651,52
Francie46,3849,29
Německo50,9552,44
Řecko47,0146,48
Maďarsko37,5740,02
Irsko44,8347,11
Itálie44,4549,69
Lotyšsko40,9946,89
Litva39,9647,69
Lucembursko40,4243,49
Malta32,7429,57
Nizozemsko55,2855,32
Polsko38,5643,55
Portugalsko45,1846,79
Rumunsko40,8843,07
Slovensko37,2437,34
Slovinsko35,2636,25
Španělsko41,7544,88
Švédsko40,4348,59
Zdroj: MF, Evropská komise
Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na...

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Zafixování cen plynu teď získává na významu, radí odborníci

ilustrační snímek

Eskalace situace na Blízkém východě se přelévá do nervozity na energetických trzích. Přestože v Evropě končí topná sezona, ceny zemního plynu zaznamenaly prudké výkyvy. Zatímco ještě v únoru se plyn...

19. března 2026  12:29,  aktualizováno  14:32

Mrtvý hmyz, plast či toxické látky. Podíl padělaných cigaret na trhu roste

Ilustrační snímek

Na českém trhu přibývá padělaných cigaret. Podle průzkumu založeném na sbírání prázdných cigaretových krabiček z ulic a veřejných košů v ČR plyne, že v loňském čtvrtém čtvrtletí padělky tvořily...

19. března 2026  13:57

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

19. března 2026  13:08

Útoky na energetická zařízení eskalují, cena plynu prudce roste

Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti...

Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur, tedy zhruba 1 700 Kč za megawatthodinu. Reagovala tak na zprávy o útocích na...

19. března 2026  9:12,  aktualizováno  11:57

Stovka restaurací ročně končí. Nacházíme v nich šváby i prošlé maso, říká šéf inspekce

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Klanica, ústřední ředitel Státní zemědělské a...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni uzavřela více než stovku restaurací kvůli zanedbané hygieně, škůdcům a prošlým surovinám. „Občas je to boj s větrnými mlýny, ale děláme to pro...

19. března 2026

Beze zbraní či počítačů ukradli miliony. Na první bankovní loupež v USA stačil vosk

Ilustrační obrázek

Útoky na banky si obvykle spojujeme se střelbou a pláčem rukojmích. Historicky první bankovní loupež v New Yorku však byla mnohem jednodušší a pachatelé použili pouze podomácku vyrobené klíče....

19. března 2026  6:36

Jedna výplata nestačí. Pětina Čechů jde z práce rovnou na brigádu, říká průzkum

Ilustrační snímek

Jedna výplata spoustě Čechů nestačí. Pravidelně si přivydělává osmnáct procent z nich a podobně velká je skupina lidí s nárazovými vedlejšími příjmy, zjistil průzkum personální společnosti...

19. března 2026

Česko si polepšilo v žebříčku prosperity, v Evropě je už na osmém místě

Premium
ilustrační snímek

V letošním Indexu prosperity a finančního zdraví, který měří ekonomickou úspěšnost Česka a porovnává ji s ostatními evropskými zeměmi, dosáhla republika nejlepšího umístění za pět let. V mezinárodním...

19. března 2026

Korejci vyměnili auta za veřejnou dopravu, ceny paliv v zemi prudce rostou

Cestující v metru v jihokorejském Soulu. Mnoho z nich donutily k využívání...

Přibližně 70 procent ropy dovážené do Jižní Koreje prochází Hormuzským průlivem. Trvající blokáda se tak výrazně odráží do dodávek suroviny do země a situace s sebou nese další ekonomické důsledky....

18. března 2026

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

18. března 2026  18:08

