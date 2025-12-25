Benzin v Česku je nejlevnější za více než čtyři roky, klesá i cena nafty

Autor: ,
  13:12
Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů zlevnila za týden také nafta, prodává se v průměru za 32,62 Kč/l. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

Ještě na konci listopadu byly pohonné hmoty v Česku nejdražší od jara, pak ale začaly výrazně zlevňovat. Před rokem o Vánocích byl benzin dražší v průměru o 2,32 koruny, za naftu tehdy motoristé platili v průměru o 2,24 koruny více.

Nejlevnější paliva natankují momentálně řidiči v Karlovarském kraji. Litr benzinu tam stojí v průměru 32,65 Kč. Pod 33 korun se jeho průměrná cena dostala ještě v Libereckém, Ústeckém, Zlínském a těsně i Jihočeském kraji. Litr nafty je v Karlovarském kraji průměrně za 32,01 Kč.

Svět zaplavuje ropa. Přebytek ohrožuje producenty, spotřebitelé tleskají

Naopak nejdražší zůstávají pohonné hmoty nadále v Praze. Benzin je v hlavním městě průměrně k dostání za 34,2 Kč/l. V žádném jiném regionu Česka se průměrná cena Naturalu přes 34 korun nedostala. Naftu pak prodávají čerpací stanice v metropoli průměrně za 33,8 Kč/l.

„Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v minulém týdnu výrazně klesly. Ceny ropy se však postupně stabilizují, to samé platí také pro velkoobchodní ceny pohonných hmot. Benzin i nafta budou dále zlevňovat, ale potenciál cenového poklesu se postupně uzavírá,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.

Zaměstnanci firmě vysáli tisíce litrů paliva. Kraďte ještě víc, nabádal je komplic

Marže rafinérií pokračují podle něj v případě nafty i benzinu v mírném poklesu. Příznivá situace na trzích s ropou i palivy bude pokračovat, odhadl. Ceny benzinu i nafty na čerpacích stanicích by v závěru roku mohly být přibližně o 20 haléřů na litr příznivější ve srovnání s vánočním týdnem, uvedl Tyleček. Výrazný pokles teplot by však mohl příznivé scénář zhatit, dodal.

„Pokud trh nezasáhne výrazný nečekaný šok, ceny nafty i benzinu by měly i v příštím roce zůstávat spíše pod tlakem směrem dolů,“ uvedl šéf společnosti Malcom Finance Jaroslav Ton. Tento výhled však předpokládá stabilní kurz koruny, stejně tak jej mohou podle něj rychle přepsat případné změny v daňovém zatížení.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Benzin v Česku je nejlevnější za více než čtyři roky, klesá i cena nafty

Výrazné snížení cen pohonných hmot na čerpacích stanicích Benzina patřících do...

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů...

25. prosince 2025  13:12

Kolik stojí alkohol v Evropě. Česko patří k nejlevnějším, odhalila analýza

Vodka vystavená v ruském obchodě. Ilustrační foto.

Ke zdanění alkoholických nápojů přistupují jednotlivé členské země Evropské unie různě. I proto se koncové ceny alkoholu napříč Evropou výrazně liší. Na Islandu zaplatí zákazník za alkohol až...

25. prosince 2025

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

25. prosince 2025  10:16

Psychotesty projde jen sedm procent uchazečů, říká operátorka Temelína

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu...

Je jí teprve 28 let a už pracuje v prostředí, které bývalo téměř výhradně mužské a zároveň obestřené množstvím mýtů. Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín, v...

25. prosince 2025

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

25. prosince 2025

Slevy a výprodeje začínají. Jak jsou otevřené obchody v Česku či Německu

Black Friday slevy v POP Airport

Povánoční slevy začínají v Česku i v sousedním Německu hned první den po vánočních svátcích, kdy mohou mít otevřeno i velké obchody. Na e-shopech najdete první povánoční slevy ihned po Štědrém dni....

25. prosince 2025

Z brigádníka na Aljašce šéfem firmy. Drsná práce, vypráví Čech o lovu ryb a krabů

Premium
Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se...

Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se však podle něj skrývalo něco fantastického – divoké ryby. Vojta Novák, syn lesníka z Beskyd, se jednoho dne vypravil na...

25. prosince 2025

Svět zaplavuje ropa. Přebytek ohrožuje producenty, spotřebitelé tleskají

Ilustrační snímek

Světový trh s ropou se ocitá v situaci, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku. Prakticky každý den připlouvají tankery k pobřeží Guyany, aby naložily surovinu, kterou lze prodat téměř kdekoli na...

25. prosince 2025

Předražené přeprodeje i úbytek mnichů. Co trápí belgické klášterní pivovary

Opat Manu Van Hecke v opatství svatého Sixta, kde se vaří i pivo Westvleteren....

Opatství svatého Sixta ve vlámském Westvleterenu má za sebou téměř dvě století existence. Přestálo války, společenské změny i proměny Evropy. V posledních letech však čelí dvojí výzvě, která ohrožuje...

24. prosince 2025

Sekt už není jen pro oslavy, pije se celý rok, říká šéf Bohemia Sektu

Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt

Spotřeba alkoholu klesá, tichá vína už několik let stagnují, ale bublinky naopak zažívají popularitu, a to nejen mezi ženami. Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt pro iDNES.cz vysvětluje,...

24. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Češi zkracují tuzemské zimní pobyty, dopřávají si kvalitní služby, zjistil průzkum

Ráno na vrcholu Klínovce po mrazivé noci (13. prosince 2022)

Zimní dovolenou v Česku plánuje v této sezoně 44 procent Čechů, což je meziročně o tři procentní body méně. V porovnání s loňskem také dovolenou zkrátí, a to o jeden den na šest dní. Podíl lidí,...

24. prosince 2025

O Vánocích domácnosti plýtvat nehodlají. Zbytky snědí nebo darují, tvrdí průzkumy

ilustrační snímek

České domácnosti se letos o Vánocích budou snažit omezit plýtvání potravinami. Téměř polovina lidí během svátků žádné jídlo nevyhodí a dalších 38 procent přiznává, že vyhodí maximálně desetinu....

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.