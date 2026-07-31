První změnou prosazovanou ministerstvem financí je zrušení společného ročního limitu pro většinu nepeněžních plnění. Ten dosud určoval, že firma může zaměstnanci přispět na rekreaci, zájezdy, vzdělávání, knihy, podnikové školky či kulturu a sport jen do výše poloviny průměrné mzdy. Čerpání nad tento strop musel zaměstnanec dodanit a odvést z něj také sociální i zdravotní pojištění. To teď odpadá.
Expert se domnívá, že plánované změny sice mohou firmám přinést částečnou administrativní úlevu, ta však nebude rovnoměrná a u některých benefitů naopak vznikne nová agenda.