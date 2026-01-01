Zpřísnění pravidel pro benefity prosadila finanční správa, které se nelíbilo, že je mnoho zaměstnavatelů používá jako náhradu části mzdy, ze které pak nemusí platit ani daně, ani odvody. Novela zákona o dani z příjmů začne platit od 1. ledna 2026. Co to znamená pro zaměstnance?
|Druh benefitů
|Co zahrnují
|Roční limit 2026
|Zdravotní
|zdravotní prostředky, doplatky za léky, masáže, rehabilitace a rekondiční programy, brýle, ortopedická obuv, zdravotnické a hygienické prostředky aj.
|48 967 Kč
|Volnočasové
|sport, kultura, rekreace, vzdělávání, kafeterie body, permanentky, vstupenky, vouchery na dovolenou aj.
|24 483,50 Kč
Z benefitů vyplácených jako součást mzdy se bude nově odvádět daň i odvody na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že firmy ztratí motivaci k daňové optimalizaci, kdy svým zaměstnancům dávali část mzdy v benefitech. Tratili na tom kromě státu i sami zaměstnanci, kterým se „benefitová“ část mzdy nepočítala do příjmu například při ztrátě zaměstnání a výpočtu výše podpory.
|
Jaké benefity firmy nejčasněji nabízejí a jaké mají zaměstnanci nejraději
I po změně ale mohou zůstat benefity nezdaněné a nemusí se z nich platit ani odvody. Pokud splní tato pravidla:
- jiná než peněžní forma,
- jsou nad rámec mzdy, ne její součástí,
- nižší než zákonem stanovený limit.
Maximální výše benefitů poskytovaných zaměstnancům se odvíjí od průměrné měsíční mzdy v předchozím roce. Pro rok 2026 je stanovena na 48 967 korun, což znamená, že toto číslo vyjadřuje roční maximum pro zdravotní benefity.
Kromě nich mohou zaměstnavatelé poskytovat ještě benefity volnočasové, pro ty ale platí limit poloviční, tedy 24 483,50 korun.
Stravenky a příspěvky na stravování
Příspěvky na stravování, poskytované pomocí stravenek nebo stravenkového paušálu, novela zákona nijak nemění. Daň se z nich platit nebude až do částky 70 procent horní hranice stravného pro tuzemskou pracovní cestu v trvání pět až 12 hodin.
Pozor na expiraci
Pro rok 2025 byla maximální nezdaněná částka příspěvku na stravování 123,90 korun na den, pro rok 2026 ještě není stanovena. Bude se opět odvíjet od maxima pro pracovní cestu, příslušná částka však dosud nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Ze znění vyhlášky ministerstva práce, které 18. prosince podepsal nový ministr Aleš Juchelka a které je určeno pro zveřejnění ve Sbírce zákonů, ale vyplývá, že maximální částka stravného pro tuzemské pracovní cesty za kalendářní den v trvání pět až 12 hodin činí 185 korun. Výše nezdaněného příspěvku na stravování by tedy měla být 129,50 korun.
|Stravné na pracovní cestu (5-12 hodin)
|2025
|2026
|minimum
|148 Kč
|155 Kč
|maximum
|177 Kč
|185 Kč
|Nezdaněná část příspěvku na stravování/den
|123,90 Kč
|129,50 Kč
Co se naopak od roku 2026 nemění, jsou mantinely pro příspěvky zaměstnavatele na penzijní spoření nebo na životní pojištění. Zaměstnavatel může přispět na tyto účely zaměstnanci až do výše 50 tisíc korun ročně, aniž by tato částka podléhala dani nebo odvodům.