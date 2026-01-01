Zaměstnanecké benefity se od roku 2026 mění. Limity se zvýší, zdanění zpřísní

Autor:
  7:00
Benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům, se od 1. ledna 2026 mění. Může za to novela zákona o dani z příjmů. Dobrou zprávou pro zaměstnance jsou vyšší limity v roce 2026 pro zdravotní a volnočasové benefity, které mohou dostat ke mzdě navíc.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zpřísnění pravidel pro benefity prosadila finanční správa, které se nelíbilo, že je mnoho zaměstnavatelů používá jako náhradu části mzdy, ze které pak nemusí platit ani daně, ani odvody. Novela zákona o dani z příjmů začne platit od 1. ledna 2026. Co to znamená pro zaměstnance?

Zaměstnanecké benefity 2026
Druh benefitůCo zahrnujíRoční limit 2026
Zdravotní zdravotní prostředky, doplatky za léky, masáže, rehabilitace a rekondiční programy, brýle, ortopedická obuv, zdravotnické a hygienické prostředky aj. 48 967 Kč
Volnočasovésport, kultura, rekreace, vzdělávání, kafeterie body, permanentky, vstupenky, vouchery na dovolenou aj. 24 483,50 Kč

Z benefitů vyplácených jako součást mzdy se bude nově odvádět daň i odvody na sociální a zdravotní pojištění. To znamená, že firmy ztratí motivaci k daňové optimalizaci, kdy svým zaměstnancům dávali část mzdy v benefitech. Tratili na tom kromě státu i sami zaměstnanci, kterým se „benefitová“ část mzdy nepočítala do příjmu například při ztrátě zaměstnání a výpočtu výše podpory.

Jaké benefity firmy nejčasněji nabízejí a jaké mají zaměstnanci nejraději

I po změně ale mohou zůstat benefity nezdaněné a nemusí se z nich platit ani odvody. Pokud splní tato pravidla:

  • jiná než peněžní forma,
  • jsou nad rámec mzdy, ne její součástí,
  • nižší než zákonem stanovený limit.

Maximální výše benefitů poskytovaných zaměstnancům se odvíjí od průměrné měsíční mzdy v předchozím roce. Pro rok 2026 je stanovena na 48 967 korun, což znamená, že toto číslo vyjadřuje roční maximum pro zdravotní benefity.

Kromě nich mohou zaměstnavatelé poskytovat ještě benefity volnočasové, pro ty ale platí limit poloviční, tedy 24 483,50 korun.

Stravenky a příspěvky na stravování

Příspěvky na stravování, poskytované pomocí stravenek nebo stravenkového paušálu, novela zákona nijak nemění. Daň se z nich platit nebude až do částky 70 procent horní hranice stravného pro tuzemskou pracovní cestu v trvání pět až 12 hodin.

Pozor na expiraci

  • Klasickým stravenkám končí platnost na konci roku, od září nebo října zaměstnavatelé vydávají pracovníkům již nové, platné do konce roku následujícího.
  • Peníze na stravenkové kartě musíte utratit většinou do 15 měsíců od nahrání.
  • U karet pro volnočasové aktivity bývá doba expirace 15 až 24 měsíců (podle typu), papírové volnočasové poukázky mají platnost většinou 21 měsíců.

Pro rok 2025 byla maximální nezdaněná částka příspěvku na stravování 123,90 korun na den, pro rok 2026 ještě není stanovena. Bude se opět odvíjet od maxima pro pracovní cestu, příslušná částka však dosud nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Ze znění vyhlášky ministerstva práce, které 18. prosince podepsal nový ministr Aleš Juchelka a které je určeno pro zveřejnění ve Sbírce zákonů, ale vyplývá, že maximální částka stravného pro tuzemské pracovní cesty za kalendářní den v trvání pět až 12 hodin činí 185 korun. Výše nezdaněného příspěvku na stravování by tedy měla být 129,50 korun.

Stravné při pracovních cestách a příspěvky na stravování 2026
Stravné na pracovní cestu (5-12 hodin)20252026
minimum148 Kč155 Kč
maximum177 Kč185 Kč
Nezdaněná část příspěvku na stravování/den123,90 Kč129,50 Kč

Co se naopak od roku 2026 nemění, jsou mantinely pro příspěvky zaměstnavatele na penzijní spoření nebo na životní pojištění. Zaměstnavatel může přispět na tyto účely zaměstnanci až do výše 50 tisíc korun ročně, aniž by tato částka podléhala dani nebo odvodům.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

Zaměstnanecké benefity se od roku 2026 mění. Limity se zvýší, zdanění zpřísní

Ilustrační snímek

Benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům, se od 1. ledna 2026 mění. Může za to novela zákona o dani z příjmů. Dobrou zprávou pro zaměstnance jsou vyšší limity v roce 2026 pro...

1. ledna 2026

Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

Premium
Manažer inovací a marketingu ve společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) omezí nadbytečný prostor v zásilkách a změní přístup k balení zboží. Měly by tak zmizet přebytečné plastové výplně, jako jsou bublinkové fólie....

1. ledna 2026

Slevy ztratily význam a zákazníci nemají povědomí o ceně, říká šéfka potravinářů

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová (21. prosince 2025)

Česká konkurenceschopnost se výrazně zhorší poté, co Německo začne své firmy podporovat dotováním cen energií, říká v rozhovoru pro iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Chce...

1. ledna 2026

Americké firmy se připravují na rok 2026. Nabírání lidí není na pořadu dne

ilustrační snímek

Velké americké firmy vstupují do roku 2026 s opatrností. Místo náboru nových zaměstnanců chtějí udržet současné stavy, případně je dál snižovat. Důvodem je nejistý ekonomický výhled i očekávání, že...

31. prosince 2025

Bitcoin nemá co slavit. Zářivý začátek vystřídaly pády

ilustrační snímek

Maxim letos dosáhl i bitcoin. V létě cena jedné mince poprvé v historii překonala hranici 123 tisíc dolarů (zhruba 2,5 milionu korun). Kryptoměnám pomohl Donald Trump. Ten sám sebe označil za...

31. prosince 2025

Euro nám nepřinese okamžité zbohatnutí, říká bulharský ekonom

Adrian Nikolov, ekonom Institutu pro tržní ekonomiku (IME) v Bulharsku. (16....

Bulharsko od Nového roku vstupuje do eurozóny a přijímá společnou měnu. Změna ovšem přichází v době politického chaosu, rezignující vlády a protestů v ulicích, takže radost z eura rozhodně není...

31. prosince 2025

Jaké obchody jsou otevřené 1. ledna 2026 a jak funguje rozvoz jídla na Nový rok

Zavřené obchodní centrum Harfa. Ode dneška platí nová nařízení zahrnující mimo...

První den nového roku je státním svátkem sice až od roku 2000, ale dnem pracovního klidu je snad odjakživa. Na práci po silvestrovské oslavě a vítání nového roku nemusí myslet ani prodavačky a...

31. prosince 2025

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Premium
ilustrační snímek

Končící rok 2025 byl co do cen energií pro české domácnosti rokem stabilizace a mírného zlevňování. Ceny však stále zůstávaly výrazně nad úrovní let před energetickou krizí. Situace velkých...

31. prosince 2025

Pomoc firmám za covidu vyšla na dvě miliardy. Většina úvěry splácí

Letiště Václava Havla v Praze (30. března 2020)

Během nejtěžších lockdownů zachraňoval stát hospodaření desítek nejpostiženějších podniků formou půjček se státní garancí. Dnes, když zbývá rok do vyřízení posledních splátek, je výsledek státní...

31. prosince 2025

Zlato překonalo akciové trhy. Pozadu nejsou ani další kovy

ilustrační snímek

Kdo letos investoval do drahých kovů, neprohloupil. Na růstové vlně je zlato už delší dobu, letos ale rostlo ještě silněji než v předchozích letech, když posílilo zhruba o šedesát procent. To...

30. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V sýru bryndza od výrobce Agrofarma našli listerie. Prodával ho Penny Market i Makro

Ilustrační snímek

V sýru bryndza od slovenského výrobce Agrofarma, který v Česku prodávaly obchodní řetězce Penny Market a Makro, jsou podle Státní veterinární správy (SVS) listerie. Sýr má datum spotřeby do středy...

30. prosince 2025  18:40

Místo Asadovy tváře pomeranče a olivy. Sýrie ukázala nové bankovky

Syrský lídl Ahmed Šara (vlevo) a guvernér syrské centrální banky Abdul Kádir...

Syrský vůdce Ahmad Šara v pondělí představil nové bankovky. Ty nahrazují dřívější platidla s podobiznami sesazeného vládce Bašára Asada a jeho rodiny. Cílem měnové reformy je, aby syrská libra znovu...

30. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.