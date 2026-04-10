Po lehké stagnaci se kategorie nealkoholických nápojů na bázi piva dostala zpět do meziročního růstu 8,8 procenta. Celkově nyní kategorie reprezentuje zhruba pět procent z celkového výstavu piva, říkají poslední data Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPaS).
Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení
Výrobci se shodují, že segment roste dlouhodobě, zároveň ale zůstává citlivý na počasí a sezonnost. Staropramen například uvádí, že trh nealko radlerů loni oslabil kvůli chladnému létu, zatímco letošní sezona začíná lépe. I to je důvod, proč se firmy snaží hledat nové momenty konzumace, ať už je to sport, práce, řízení nebo běžný den.
„Segment nealkoholických pivních mixů dlouhodobě roste. Naše značka meziročně zvýšila objem o 14 procent a posiluje svou pozici na trhu,“ uvádí Matěj Pumpr, Brand Manager značky COOL v Pivovarech Staropramen.
„Podobný vývoj vidíme i my ve vlastním portfoliu Pivovarů Zubr. Ochucená piva tvoří v objemech 5,3 procent,“ uvedl Ondřej Roček, marketingové ředitele Pivovarů Zubr.
Přidaná hodnota
Nejde už jen o chuť a rychlé osvěžení. Čím dál častěji se od beermixů čeká i konkrétní přidaná hodnota, a tak se vedle ovocných příchutí do hry dostávají i funkční složky, jako jsou vitaminy, elektrolyty nebo kofein.
Pivovary a nápojáři do beermixů přidávají složky, které byly dřív typické spíš pro sportovní nebo energetické nápoje a snaží se přitom držet chuťový profil, na který jsou spotřebitelé zvyklí.
„V posledních letech sledujeme u českých spotřebitelů výrazný posun v očekáváních od nealkoholických nápojů. Už nehledají jen osvěžení, ale i přidanou hodnotu,“ říká Lutfia Miňovská, mluvčí společnosti Mattoni 1873. Právě tím vysvětluje, proč roste i kategorie nealkoholických beermixů a proč si nachází nové příležitosti konzumace v průběhu dne.
Pivo bez alkoholu nemusí chutnat divně. Ve Walesu spustili přelomové zařízení
Pivovary Staropramen teď rozšiřují funkční řadu nealko COOL+ o novinku COOL+ ISO s příchutí passion fruit. Firma ji popisuje jako isotonický nealko radler kombinující tropickou chuť s elektrolyty a vitaminy, cílený na aktivní lidi jako osvěžení na kolo, po tréninku i během dne.
„Nechtěli jsme jen uvést další příchuť, ale přinést inovativní nápoj s reálnou přidanou hodnotou, který reaguje na aktuální trendy a poptávku konzumentů ve spojení s aktivním životním stylem,“ říká Matěj Pumpr, Brand Manager značky COOL v Pivovarech Staropramen. Dodává, že vývoj trval přes rok a zahrnoval desítky prototypů i testování a do průzkumu se zapojilo přes 600 respondentů a téměř 250 lidí se účastnilo senzorických testů.
Místo kávy beermix
Posun k funkčnosti se netýká jen sportu. Mattoni 1873 popisuje, že beermixy si hledají i překvapivě pracovní roli i během dne.
„Velmi zajímavý spotřebitelský vhled jsme získali z výzkumu a zjistili, že přibližně 15 procent pravidelných konzumentů beermixů pije tyto nápoje místo kávy,“ říká Miňovská. Podle ní to ukazuje, že už někdy neplní jen roli osvěžení, ale i funkčního stimulantu.
Na tento fakt firma navázala novou řadou BirGo Vital, která propojuje beermixy s funkčními benefity a výraznými ovocnými chutěmi. „Řada je bez konzervantů a přidaných barviv,“ popisuje Miňovská. Dodává, že do budoucna vnímají funkční obohacování nealkoholických nápojů jako směr s významným růstovým potenciálem.
Podmínkou je nulový alkohol
Růst se ale odehrává v širším kontextu nealkoholického piva jako takového. „Poptávka po nealkoholických variantách, včetně ochucených piv a beermixů, dlouhodobě roste,“ říká Dita Jacobson, manažerka pro firemní záležitosti ve společnosti Heineken ČR.
Zmiňuje, že spotřebitelé více dbají na vyvážený životní styl a chtějí alternativy pro situace, kdy alkohol není vhodný. „Nealkoholické pivo zaznamenalo v posledních letech dvouciferný růst, a právě ochucené varianty a mixy patří mezi nejdynamičtěji rostoucí segmenty,“ doplňuje.
Nealko pivo slaví 50 let, poprvé ho uvařili na příkaz komunistické strany
Plzeňský Prazdroj růst dokládá na vlastních prodejích v delším horizontu. „Zatímco před dvaceti lety tvořilo nealko pivo zhruba jedno procento našich prodejů v Česku, v roce 2025 to bylo zhruba jedenáct procent,“ říká tiskový mluvčí Zdeněk Kovář. Podle něj za tím stojí změna životního stylu, kdy llidé žijí aktivněji a celkově pijí méně alkoholu, proto vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo bez alkoholu.
Výrobce jde cestou nulového alkoholu u ochucených variant. „Ochucené varianty nealkoholického piva Birell přecházejí od poloviny února 2026 výhradně na 0,0 procent alkoholu,“ uvádí Kovář. Změna se týká pouze ochucených variant, neochucené zůstávají beze změny s obsahem do 0,5 procent alkoholu.
Ne všichni chtějí funkční složky míchat do piva
Zatímco část trhu funkčnost tlačí, jiní výrobci jsou opatrnější a chtějí držet pivní charakter těchto nápojů. „Oblast tzv. functional drinks samozřejmě sledujeme. V případě míchaných nápojů z piva, jak klasických nealkoholických, tak ovocných variant – však chceme zachovat jejich původní chuťový profil, a proto do nich funkční složky přidávat neplánujeme,“ říká Martina Husková, marketingová ředitelka pivovarů Lobkowitz. Zároveň ale dodává, že význam funkčních nápojů roste a firma proto zvažuje rozvoj této oblasti v jiných segmentech portfolia.
Podobně zdrženlivě hobvoří i Pivovar Svijany. „Poptávka po nealkoholických mixech trvale roste, zákazníci si je žádají,“ říká marketingový manažer Michal Matys. Pivovar podle něj plánuje třetí míchaný nápoj z nealkoholického piva a testuje varianty pro uvedení během letošního roku. „Funkční nápoje snad mohou být dalším směrem vývoje, ale Pivovar Svijany o nich zatím neuvažuje,“ dodává.
O nealkoholických mixech s přidanými složkami zatím neuvažují ani v Pivovary Zubr. „Kategorii samozřejmě bedlivě sledujeme, ale momentálně ji nepřikládáme zásadní význam, i když se uvědomujeme, že celá kategorie funkčních nápojů je dnes hodně dynamická.
Vývoj jde i přes chuť a technologii
Změny se neodehrávají jen u velkých hráčů. „Nealkoholická piva procházejí v posledních letech výrazným vývojem. To, co dříve bývalo kompromisem, dnes často obstojí i v přímém srovnání s klasickými pivy. Je vidět, že se jim sládci začínají věnovat systematicky a s velkým důrazem na chuť i technologii,“ říká Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.
A dodává i pohled ze soutěží: „Tato kategorie byla v naší soutěži zastoupena poprvé. Jedná se o začínající brand piv z minipivovarů. Přesto byla účast překvapivě vysoká. Rozvoj těchto piv v minipivovarech teprve očekáváme a kvalita je zatím vysoká,“ uvádí Voldřich.