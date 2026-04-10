Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

Veronika Bělohlávková
Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i očekávání, vedle ovocných příchutí se čím dál častěji hledá i konkrétní přidaná hodnota. Do beermixů tak pronikají funkční složky, jako jsou vitaminy či kofein.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nealko beermixy jsou doplněné vitaminy.
Ochutnejte letošní novinky COOL+ Mind s výtažkem z ginkgo biloby a hořčíkem...
Plzeňský Prazdroj vyrábí nealko variantu svých Birellu s ovocnou příchutí. (25....
Birell Botanicals Bezový květ, tymián, citron
6 fotografií

Po lehké stagnaci se kategorie nealkoholických nápojů na bázi piva dostala zpět do meziročního růstu 8,8 procenta. Celkově nyní kategorie reprezentuje zhruba pět procent z celkového výstavu piva, říkají poslední data Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPaS).

Výrobci se shodují, že segment roste dlouhodobě, zároveň ale zůstává citlivý na počasí a sezonnost. Staropramen například uvádí, že trh nealko radlerů loni oslabil kvůli chladnému létu, zatímco letošní sezona začíná lépe. I to je důvod, proč se firmy snaží hledat nové momenty konzumace, ať už je to sport, práce, řízení nebo běžný den.

„Segment nealkoholických pivních mixů dlouhodobě roste. Naše značka meziročně zvýšila objem o 14 procent a posiluje svou pozici na trhu,“ uvádí Matěj Pumpr, Brand Manager značky COOL v Pivovarech Staropramen.

„Podobný vývoj vidíme i my ve vlastním portfoliu Pivovarů Zubr. Ochucená piva tvoří v objemech 5,3 procent,“ uvedl Ondřej Roček, marketingové ředitele Pivovarů Zubr.

Přidaná hodnota

Nejde už jen o chuť a rychlé osvěžení. Čím dál častěji se od beermixů čeká i konkrétní přidaná hodnota, a tak se vedle ovocných příchutí do hry dostávají i funkční složky, jako jsou vitaminy, elektrolyty nebo kofein.

Pivovary a nápojáři do beermixů přidávají složky, které byly dřív typické spíš pro sportovní nebo energetické nápoje a snaží se přitom držet chuťový profil, na který jsou spotřebitelé zvyklí.

„V posledních letech sledujeme u českých spotřebitelů výrazný posun v očekáváních od nealkoholických nápojů. Už nehledají jen osvěžení, ale i přidanou hodnotu,“ říká Lutfia Miňovská, mluvčí společnosti Mattoni 1873. Právě tím vysvětluje, proč roste i kategorie nealkoholických beermixů a proč si nachází nové příležitosti konzumace v průběhu dne.

Pivovary Staropramen teď rozšiřují funkční řadu nealko COOL+ o novinku COOL+ ISO s příchutí passion fruit. Firma ji popisuje jako isotonický nealko radler kombinující tropickou chuť s elektrolyty a vitaminy, cílený na aktivní lidi jako osvěžení na kolo, po tréninku i během dne.

„Nechtěli jsme jen uvést další příchuť, ale přinést inovativní nápoj s reálnou přidanou hodnotou, který reaguje na aktuální trendy a poptávku konzumentů ve spojení s aktivním životním stylem,“ říká Matěj Pumpr, Brand Manager značky COOL v Pivovarech Staropramen. Dodává, že vývoj trval přes rok a zahrnoval desítky prototypů i testování a do průzkumu se zapojilo přes 600 respondentů a téměř 250 lidí se účastnilo senzorických testů.

Místo kávy beermix

Posun k funkčnosti se netýká jen sportu. Mattoni 1873 popisuje, že beermixy si hledají i překvapivě pracovní roli i během dne.

„Velmi zajímavý spotřebitelský vhled jsme získali z výzkumu a zjistili, že přibližně 15 procent pravidelných konzumentů beermixů pije tyto nápoje místo kávy,“ říká Miňovská. Podle ní to ukazuje, že už někdy neplní jen roli osvěžení, ale i funkčního stimulantu.

Na tento fakt firma navázala novou řadou BirGo Vital, která propojuje beermixy s funkčními benefity a výraznými ovocnými chutěmi. „Řada je bez konzervantů a přidaných barviv,“ popisuje Miňovská. Dodává, že do budoucna vnímají funkční obohacování nealkoholických nápojů jako směr s významným růstovým potenciálem.

Podmínkou je nulový alkohol

Růst se ale odehrává v širším kontextu nealkoholického piva jako takového. „Poptávka po nealkoholických variantách, včetně ochucených piv a beermixů, dlouhodobě roste,“ říká Dita Jacobson, manažerka pro firemní záležitosti ve společnosti Heineken ČR.

Zmiňuje, že spotřebitelé více dbají na vyvážený životní styl a chtějí alternativy pro situace, kdy alkohol není vhodný. „Nealkoholické pivo zaznamenalo v posledních letech dvouciferný růst, a právě ochucené varianty a mixy patří mezi nejdynamičtěji rostoucí segmenty,“ doplňuje.

Plzeňský Prazdroj růst dokládá na vlastních prodejích v delším horizontu. „Zatímco před dvaceti lety tvořilo nealko pivo zhruba jedno procento našich prodejů v Česku, v roce 2025 to bylo zhruba jedenáct procent,“ říká tiskový mluvčí Zdeněk Kovář. Podle něj za tím stojí změna životního stylu, kdy llidé žijí aktivněji a celkově pijí méně alkoholu, proto vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo bez alkoholu.

Výrobce jde cestou nulového alkoholu u ochucených variant. „Ochucené varianty nealkoholického piva Birell přecházejí od poloviny února 2026 výhradně na 0,0 procent alkoholu,“ uvádí Kovář. Změna se týká pouze ochucených variant, neochucené zůstávají beze změny s obsahem do 0,5 procent alkoholu.

Ne všichni chtějí funkční složky míchat do piva

Zatímco část trhu funkčnost tlačí, jiní výrobci jsou opatrnější a chtějí držet pivní charakter těchto nápojů. „Oblast tzv. functional drinks samozřejmě sledujeme. V případě míchaných nápojů z piva, jak klasických nealkoholických, tak ovocných variant – však chceme zachovat jejich původní chuťový profil, a proto do nich funkční složky přidávat neplánujeme,“ říká Martina Husková, marketingová ředitelka pivovarů Lobkowitz. Zároveň ale dodává, že význam funkčních nápojů roste a firma proto zvažuje rozvoj této oblasti v jiných segmentech portfolia.

Podobně zdrženlivě hobvoří i Pivovar Svijany. „Poptávka po nealkoholických mixech trvale roste, zákazníci si je žádají,“ říká marketingový manažer Michal Matys. Pivovar podle něj plánuje třetí míchaný nápoj z nealkoholického piva a testuje varianty pro uvedení během letošního roku. „Funkční nápoje snad mohou být dalším směrem vývoje, ale Pivovar Svijany o nich zatím neuvažuje,“ dodává.

O nealkoholických mixech s přidanými složkami zatím neuvažují ani v Pivovary Zubr. „Kategorii samozřejmě bedlivě sledujeme, ale momentálně ji nepřikládáme zásadní význam, i když se uvědomujeme, že celá kategorie funkčních nápojů je dnes hodně dynamická.

Vývoj jde i přes chuť a technologii

Změny se neodehrávají jen u velkých hráčů. „Nealkoholická piva procházejí v posledních letech výrazným vývojem. To, co dříve bývalo kompromisem, dnes často obstojí i v přímém srovnání s klasickými pivy. Je vidět, že se jim sládci začínají věnovat systematicky a s velkým důrazem na chuť i technologii,“ říká Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

A dodává i pohled ze soutěží: „Tato kategorie byla v naší soutěži zastoupena poprvé. Jedná se o začínající brand piv z minipivovarů. Přesto byla účast překvapivě vysoká. Rozvoj těchto piv v minipivovarech teprve očekáváme a kvalita je zatím vysoká,“ uvádí Voldřich.

Vstoupit do diskuse
Témata: Pivo, nápoj, Alkohol

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

ilustrační snímek

Nealkoholické pivní mixy v Česku už dávno nejsou jen letní sezonní záležitostí. Z kategorie, která dřív táhla hlavně během několika teplých měsíců, se stává celoroční volba. A s tím se mění i...

10. dubna 2026

KALKULAČKA: Jak daleko se vyplatí zajet si pro levnější benzin

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (8.dubna 2026)

Vyšší rozdíly v cenách pohonných hmot znovu přivádějí řidiče k úvahám, zda se vyplatí vyrazit pro benzin či naftu k levnějším stojanům. Samotná nižší cena ale ještě neznamená skutečnou úsporu....

10. dubna 2026

Další podezřelé obchody. Sázky na pokles ropy přišly před oznámením příměří

Donald Trump (17. března 2026)

Jen pár hodin před oznámeným příměřím mezi Íránem a Spojenými státy vsadili obchodníci téměř miliardu dolarů na pokles ropy. Takové transakce jsou ale na trzích spíše výjimečné. Prezident USA Donald...

9. dubna 2026

Umělá inteligence, která vyplní daňové přiznání. Stát testuje novou aplikaci

ilustrační snímek

Vyplnit daňové přiznání by mohlo být pro část lidí jednodušší než kdy dřív. Finanční správa ve spolupráci s ministerstvem financí totiž představila pilotní aplikaci s umělou inteligencí, která po...

9. dubna 2026

CPI rozšířila obchodní centrum Olympia v Teplicích. Přibyly značky i služby

Obchodní centrum Olympia v Teplicích na snímku z 16. května 2021

Obchodní centrum Olympia Teplice, patřící do skupiny CPI Property Group, otevřelo ve svém areálu novou přístavbu. Nový retail park přináší více než 8 300 črtverečních metrů obchodních ploch a...

9. dubna 2026  16:22

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

9. dubna 2026  13:11,  aktualizováno  15:46

Schodek poroste, míra zadlužení dosáhne 45,6 procenta HDP, říká predikce

Ilustrační foto

Deficit českých veřejných financí by měl podle makroekonomické predikce, kterou zveřejnilo ministerstvo financí, letos vzrůst na 2,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 2,1 procenta....

9. dubna 2026  15:40

Ministerstvo odvolalo polovinu členů dozorčí rady Lesů ČR, nově je v ní Tureček

Stínový ministr Karel Tureček. (16. března 2016)

Čtyři z devíti členů dozorčí tady státního podniku Lesy ČR skončili na konci března ve funkci. Mezi nimi byl třeba poslanec Petr Bendl z ODS, naopak ministerstvo zemědělství do rady jmenovalo...

9. dubna 2026  15:21

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Dukovany směřují k&#8239;osmdesátiletému provozu, oznámil ministr průmyslu a...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru. Náhodná reklama na Nutellu výrobci pomohla

Nutella na palubě vesmírné mise se stala ústředním tématem diskuse a získala...

Když v pondělí měsíční mise Artemis II překonala rekord Apolla 13 v vzdálenosti dosažené od Země, který činil 400 000 kilometrů, byl to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro marketingový tým...

9. dubna 2026  12:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

První vlak z nádraží vyprovodil zakladatel společnosti RegioJet Radek Jančura....

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní...

9. dubna 2026  10:40

Situace v Hormuzu zůstává nevyřešená a nepředvídatelná. Co říká mezinárodní právo

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán chce v rámci svých návrhů na ukončení války s Izraelem a Spojenými státy zavést poplatky za plavbu lodí Hormuzským průlivem poté, co týdny blokoval většinu dopravy přes tuto klíčovou...

9. dubna 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.