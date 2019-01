Bývalý šéf armády povede zbrojovku. Bečvář se stal prezidentem Glomex MS

Bečvář chce rozšířit spolupráci firmy s francouzským obranným průmyslem a hledat obchodní příležitosti ve frankofonních zemích. Glomex MS se zabývá dodáváním bezpečnostních technologií pro ozbrojené složky. V minulosti společnost získala několik zakázek pro českou armádu či policii.



Josef Bečvář V armádě působil 45 let, náčelníkem Generálního štábu byl tři roky (2015-18). Této funkce se ujal 1. května 2015, když na postu vystřídal generála Petra Pavla.

V květnu 2016 byl Bečvář jmenován do hodnosti armádního generála.

Generální štáb se pod jeho vedením zabýval především přípravou strategických dokumentů dalšího rozvoje armády. Důraz kladl třeba na rozšíření aktivních záloh.

Svému nástupci generálu Aleši Opatovi předal funkci 2. května 2018.



Bečvář (60) působil jako voják celý svůj profesní život. Do vojenského důchodu odešel loni v létě poté, co ho ve funkci náčelníka generálního štábu vystřídal Aleš Opata. V minulosti velel také Vojenské policii nebo byl vojenským přidělencem ve Francii.

„Poté, co jsem dosáhl kariérního vrcholu v Armádě ČR, jsem se rozhodl zahájit druhou kariéru jako manažer v soukromé společnosti, logicky v oboru, kde jsem desítky let působil a v němž se vyznám,“ zdůvodnil svůj vstup do Glomex MS. Dodal, že si firmu vybral kvůli nabídce plnohodnotné manažerské pozice, ve které bude mít odpovědnost za strategii, marketing i práci v týmech řešících dílčí projekty.

Spolupráce s Francií

„Glomex MS je menší a mladá společnost obranného a bezpečnostního průmyslu, která mi dává možnost od počátku působit jako výkonný manažer a odborně v ní růst,“ poznamenal. Protože část svého života strávil ve Francii, chce rozšířit spolupráci firmy s francouzským obranným průmyslem a hledat obchodní příležitosti i ve frankofonních zemích.

Podle jednatele společnosti Glomex MS Jiřího Sadílka se Bečvář osvědčil jako výborný manažer a má vynikající pověst. „Velmi důležité je pro nás i jeho dlouholeté působení na vojensko-diplomatické funkci v zahraničí,“ zdůvodnil angažování bývalého vysokého důstojníka české armády. „Považujeme za důležité, aby v čele společnosti stál zkušený manažer a zároveň významná osobnost bezpečnostní komunity. Proto také o tomto personálním kroku transparentně a široce informujeme,“ dodal.

Firma Glomex Military Supplies byla založena v roce 2008. Dvě třetiny jejích tržeb tvoří projekty pro české ozbrojené složky, aktivní je také na trzích střední a východní Evropy. „Glomex MS je součástí investiční skupiny Glomex Invest, akciová společnost, jejíž tržby za účetní období roku 2018 překročily částku 300 milionů korun,“ dodala firma.

Glomex MS například v roce 2016 získal zakázku na servis dvou armádních airbusů do roku 2021 za 387 milionů korun bez DPH. V tendru působil jako prostředník, generálním dodavatelem se stala společnost Lufthansa Technik. Armádě také dodala výškové vybavení pro piloty letounů CASA či samohybný nakladač pro vzdušné síly, policii letecké brýle pro noční vidění.