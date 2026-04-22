Becherovka vstupuje na trh s tuzemáky. Posiluje v nejoblíbenější kategorii

Veronika Bělohlávková
  18:00
Vedle zavedených českých značek tuzemáků s vyobrazením plachetnic všeho druhu se nyní do nového segmentu pouští také výrobce bylinných likérů Becherovka. Firma reaguje na proměnu trhu i chování zákazníků. Novinka Becherovka Tuzemský vzniká v Karlových Varech a podle výrobce spojuje tradiční charakter s kvalitními surovinami.
Becherovka Tuzemský vzniká v Karlových Varech z kvalitních ingrediencí a přírodních aromat. (22. dubna 2026) | foto: Maspex

Produkt má světle jantarovou barvu se zlatým odleskem. Chuť je podle firmy jemná a vyvážená, s tóny vanilky, karamelu a koření. Obsah alkoholu činí 37,5 procenta. Nápoj je určený jak k samostatné konzumaci, tak i do míchaných nápojů, případně pro použití v gastronomii.

Výběr daně z lihu letos klesne o dvě miliardy, varuje prodejce

„Kategorie tuzemáků patří v Česku dlouhodobě k nejoblíbenějším. V poslední době ale vidíme její proměnu, kdy se na trhu objevují i produkty s nižším obsahem alkoholu,“ říká marketingový manažer Maspexu Daniel Kopecký. Dodává, že Becherovka do této kategorie přináší produkt z kvalitních surovin a přírodních aromat, který stojí na původním obsahu alkoholu 37,5 procenta.

„Chuť jsme ladili tak, aby byla blízká českému spotřebiteli. Věříme, že osloví jak milovníky tradičních tuzemáků, tak i ty, kteří vyhledávají chuť třtinových rumů,“ dodává Kopecký.

Polská stopa ve Varech

V roce 2024 polská skupina Maspex koupila od francouzské společnosti Pernod Ricard českou likérku Jan Becher – Karlovarská Becherovka.

K hlavním značkám skupiny Maspex na českém trhu patří džusy Relax a Caprio i energetický nápoj Tiger. Od roku 2020 se společnost stala výhradním distributorem ledových čajů Nestea. Loni se portfolio firmy rozšířilo o alkoholické nápoje se značkou Zubrówka.

Půllitru tuzemského

Firma vedle chuti sází i na design. Láhev kombinuje tradiční prvky s moderním zpracováním a odkazuje na původ značky v Karlových Varech. Novinka zároveň navazuje na historii značky. V minulosti totiž rodina Becherů vyráběla vedle bylinného likéru také další druhy lihovin, včetně rumu, ovocných destilátů nebo brandy.

„Becherovka dnes není jen značkou bylinného likéru. Postupně se profiluje jako značka kvalitních lihovin a nyní vstupuje i do kategorie tuzemáků,“ uvádí Kopecký.

Dříve byl oblíbený gin, teď se pije rum, říká šéf Unie výrobců a dovozců lihovin

Na rozšiřování portfolia chce firma navázat i v dalších letech. Už loni uvedla Becherovka Vodku a dva ovocné spirity. „Pokračujeme v dlouhodobých plánech na rozšiřování výroby. Do budoucna chceme portfolio pod značkou Becherovka dál posilovat,“ říká ředitel výrobního závodu v Karlových Varech Tomáš Bryzgal.

Nový produkt se bude prodávat v půllitrové láhvi. Doporučená cena činí 239 korun, v akci může klesnout pod 170 korun.

Becherovka vstupuje na trh s tuzemáky. Posiluje v nejoblíbenější kategorii

