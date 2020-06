Prodloužení Baťova kanálu je o krok blíž. Kraj a obce jej potvrdily

„Prodloužení Baťova kanálu je vize, kterou se teď budeme snažit naplnit. Čeká nás dlouhá cesta. Musíme vyřešit řadu technických problémů, otázku financování a ekologické aspekty projektu. Pokud se nám to podaří, a já věřím, že ano, získá Olomoucký kraj obrovskou devizu, která bude přínosem nejen pro turistiku, rekreaci nebo vodní sporty, ale pro celý region,“ uvedl náměstek hejtmana kraje Pavel Šoltys.

Baťův kanál je podle Šoltyse dobrá marketingová značka, která může pomoci nalákat turisty na Hanou ve spojení vodní turistiky a cykloturistiky. K memorandu se zatím nepřipojila města Olomouc a Kroměříž, se kterými by se mělo o projektu dál jednat.

Baťův kanál nyní měří přes 50 kilometrů a vede od Otrokovic ve Zlínském kraji přes Veselí, Strážnici a Petrov v Jihomoravském kraji na Slovensko do Skalice.

Ročně ho navštíví 90 tisíc lidí a v přístavech si lze půjčit na 150 lodí. V budoucnu se plánuje prodloužení trasy na jedné straně z Otrokovic do Kroměříže a na straně druhé z Petrova přes Rohatec do Hodonína. Délka kanálu by tak přesáhla 75 kilometrů. Z Kroměříže by Baťův kanál pak měl pokračovat na území Olomouckého kraje.

„Naše práce na rozvoji Baťova kanálu je dlouhodobá, za zajímavou myšlenku proto považujeme iniciativu Olomouckého a Zlínského kraje o prodloužení Baťova kanálu na Hanou. Možnost prodloužení Baťova kanálu jsme připraveni prověřit společně s ministerstvem dopravy v rámci rozvojových plánů vodních cest,“ komentoval projekt ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

Je to chyba, míní opozice

Opoziční zastupitel Olomouckého kraje Tomáš Müller v dubnu při schvalování memoranda řekl, že prodloužení Baťova kanálu je chybné rozhodnutí. „Tento nápad je drahý, nerentabilní, neekologický a v době, kdy celou zemi sužuje sucho, i mimořádně nebezpečný, protože jen přispěje k dalšímu odvádění vody z krajiny. Je špatné, že Olomoucký kraj tento návrh podporuje,“ uvedl.

Opozice také upozornila, že k memorandu se nepřipojila Olomouc, kde se nyní na řece Moravě staví rozsáhlá protipovodňová ochrana.

Z územní studie vyplývá, že projekt prodloužení Baťova kanálu, jehož součástí jsou vedle úprav koryt vodních toků i přístaviště, je možné uvést v život. Náklady na projekt, rozdělený do tří základních etap, územní studie odhadla na stovky milionů korun. V plánu je i odbočka kanálu u Lobodic směrem do Přerova.