Léto je pro rozvodné sítě a energetické společnosti vždycky náročné. Chlazení spotřebovává více elektřiny než vytápění a s rychle se měnícím klimatem se to týká také obyvatel Spojených států amerických. Roční počet chladicích stupňů, ukazatelů používání klimatizace, se podle agentury Bloomberg zvýšil o 17 procent ve srovnání s průměrem z let 1990–99. Loňské léto bylo v Severní Americe čtvrtým nejteplejším v historii měření a meteorologové předpovídají podobná horka i letos.

V důsledku toho jsou tři ze šesti hlavních energetických sítí severoamerického kontinentu letos v létě ohroženy výpadky proudu, uvádí nezisková organizace North American Electric Reliability Corp. (NERC) se sídlem ve Washingtonu D.C. Celkem 104 milionů Američanů, tedy zhruba každý třetí tamní obyvatel žije v oblastech, kde by extrémní horko a rostoucí poptávka mohly způsobit výpadek proudu.

Minulé léto však v USA k žádným větším výpadkům elektřiny nedošlo, což ministerstvo energetiky připisuje především novým technologiím solární výroby a ukládání energie. Podle analýzy federálních dat agentury Bloomberg Green vzrostl ve Spojených státech amerických za 12 měsíců do letošního dubna výkon skladování energie z přibližně 18 gigawattů na 25 gigawattů. Jedná se o nárůst o 41 procent. A to především ve státech, které čelí letním vlnám veder. V Arizoně se propustnost baterií téměř ztrojnásobila, v Texasu se zvýšila téměř dvojnásobně.

Úložiště energie jsou odolnější

Odborníci se shodují na tom, že bez nových bateriových bloků by bylo riziko výpadků proudu v USA mnohem vyšší. Například v Texasu klesla podle NERC pravděpodobnost energetické nouze, k níž by mohlo dojít letos v létě ze zhruba 15 procent před několika měsíci na 3,6 procent a to především díky kapacitě baterií. NERC očekává, že baterie v nadcházejících měsících pokryjí zhruba čtvrtinu špičkové spotřeby energie například i v Kalifornii. Podle provozovatele texaské rozvodné sítě sehrají baterie také klíčovou roli při snižování cen v létě.

Systémy úložiště energie se také stávají odolnějšími. Před deseti lety se průmyslové baterie obvykle vybíjely za 30 minut nebo méně. Dnes dokáže průměrný systém dodávat energii čtyři hodiny v kuse a některé jsou naladěny na cykly až osm hodin. To znamená, že se mohou zapínat častěji a zůstat v provozu déle, nejen během krátkých ranních a večerních intervalů.

Obnovitelné zdroje elektřiny lámou ve Spojených státech amerických rekordy, již v březnu tvořily téměř třetinu veškeré výroby elektřiny v USA. Baterie mohou zajistit, aby se energie z nich dostala k zákazníkům v nejvhodnější dobu, nebo také, aby ​​nepřišla nazmar. Podle Jana Rosenowa, vedoucího energetického programu na Ústavu pro změnu životního prostředí Oxfordské univerzity, zároveň sníží ceny elektřiny, urychlí vyřazování elektráren na fosilní paliva a znemožní plány na výstavbu nových.

Baterie pro domácnosti

„Před dvaceti lety byl hlavním problémem obnovitelných zdrojů energie jejich vysoká cena,“ konstatoval Rosenow. „Dnes jsou obnovitelné zdroje levné, ale musíme být schopni přizpůsobit nabídku poptávce. Bateriové úložiště energie je proto jednoznačně jedním z nejlepších nástrojů,“ uvedl pro agenturu Bloomberg. Jak dodal, velké baterie zažívají prudký nárůst a jsou již dostatečně cenově dostupné. „Jejich používání a přijetí se zrychlí,“ řekl.

„Výhoda a spolehlivost baterií je v jejich schopnosti reagovat na náhlé změny v síti,“ vysvětluje Chris McKissack, generální ředitel společnosti Fullmark Energy, která v Texasu staví dvě úložiště energie. „A pokud jde o reakci, nic se nehýbe rychleji než bateriové úložiště,“ konstatuje.

Majitelé domů v USA si to uvědomili a začali si přidávat vlastní malé bateriové systémy, aby udrželi světla rozsvícená a vyhnuli se cenovým špičkám elektřiny během doby spotřeby. Loni vzrostl objem úložišť energie v amerických domácnostech podle agentury Bloomberg o 64 procent. Jsou to systémy, které navíc pomáhají snižovat letní špičky poptávky a stabilizovat rozvodnou síť.