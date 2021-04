Česko míjí miliardové investice. Továrny na baterie rostou všude kolem

„Považujeme to za důležitou investici a doufáme, že se u nás skutečně postaví,“ říká viceprezident Svaz průmyslu a dopravy Radek Špicar. Nemusel by to být zrovna Volkswagen, v Evropské unii vzniká řada projektů, které vedou různí hráči. „Tvrdíme, že Česko by svou ‚gigafactory‘ mít mělo. Přilákalo by to další investice,“ míní ředitel asociace AKU-BAT Jan Fousek.