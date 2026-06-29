Při návrhu se designéři inspirovali symbolikou plzeňského ležáku. Zelenou střídá bílá a zlatá. Na Pilsner Urquell odkazuje také motiv Jubilejní brány plzeňského pivovaru na vnitřní straně tenisek a letopočet 1842, tedy rok uvaření první várky plzeňského ležáku.
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Baťa a Botas spojily síly. Kolekce Baťasky odkazuje na obuvnické kořeny Zlína
„Plzeňský ležák i proslulý český výrobce bot vznikly v 19. století a dodnes patří ve svém oboru mezi uznávané nejen v Česku, ale i ve světe. Nyní se potkávají u výroby originálních tenisek, s nimiž mohou fanoušci Pilsner Urquell stylově odstartovat letní sezonu,“ popisuje Pavla Mášková, manažerka návštěvnických tras a služeb Plzeňského Prazdroje.
Prazdroj nabídne limitovanou kolekci Baťovek Pilsner Urquell na svém e-shopu a také v dárkové prodejně přímo v plzeňském pivovaru. Do prodeje jde 800 párů ve velikostech 36 až 46 a cena je 2 690 korun. Samostatně budou v prodeji i zelené tkaničky Pilsner Urquell za 175 korun.
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Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje
Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním Němčí, který se specializuje na výrobu vycházkové obuvi. Nejsou prvním počinem značky ve světě obuvi. Navazují na modely tenisek, které od roku 2020 vznikaly ve spolupráci se značkou Converse.
Pilsner Urquell není jedinou firmou, která má vlastní obuv. Limitované kolekce v poslední době představily také řetězec Lidl a automobilka Škoda. Botas navíc vyrobil boty ke hře Kingdom Come II. V soutěži bylo možné vyhrát i boty od společnosti Barum.