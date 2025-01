Růst nastartuje výstavba bytů, ne zavedení eura, říká ekonom Bartoň

Podle Petra Bartoně letos inflace zůstane nízká, přibližně na úrovni 2,5 procent. „Hlavním důvodem je uklidnění cen ve službách, které loni výrazně zdražovaly,“ uvedl Bartoň.

Upozornil ale, že Česká národní banka nebude výrazně snižovat úrokové sazby. „Guvernér Michl vysílá jasný signál, že inflační nebezpečí ještě úplně nezmizelo. Pro většinu investorů je to špatná zpráva, protože vysoké úroky brzdí investice,“ vysvětlil.

Česká výzva? Odblokování stavebnictví

Oproti tomu silnější koruna, která by díky stabilním sazbám mohla letos ještě výrazněji posílit, potěší ty, kteří plánují cestovat do zahraničí. Velkou výzvou pro českou ekonomiku je podle Bartoně stavebnictví, zejména výstavba nových bytů.

„Česká republika má nejpomalejší stavební řízení na světě, což brání jak výstavbě bytů, tak růstu celého sektoru. Bez odblokování stavebních povolení nemůžeme očekávat výrazné oživení ekonomiky,“ varoval.

Bartoň upozornil, že stavebnictví není jen o betonu a cihlách. „Každý nový byt znamená také poptávku po nábytku, osvětlení a dalších produktech. Stavební výroba je úzce propojena s mnoha sektory ekonomiky, a pokud tento sektor nefunguje, nemůže se rozběhnout ani zbytek hospodářství,“ zdůraznil ekonom.

Podle něj je české stavebnictví ve srovnání s jinými zeměmi silně zabrzděné, což ukazuje i jeho podíl na HDP, který je nižší než v jiných zemích, například ve Finsku.

„V Česku stále vládne stavební uzávěra. Potřebujeme zásadní reformy, aby firmy mohly snadno získat povolení k výstavbě,“ dodal. Bez těchto změn podle Bartoně nebude možné zlepšit dostupnost bydlení ani snížit ceny nemovitostí.

„Máme vše, co potřebujeme, aby ekonomika rostla. Stačí odblokovat to, co ji brzdí,“ řekl Bartoň.

Ceny energií a pohonných hmot

V otázce cen energií Bartoň neočekává v první polovině roku výrazné zdražování. „Regulované položky v rámci ceny zákazníků porostou, ale ceny samotné elektřiny mohou ještě chvíli klesat,“ uvedl.

U pohonných hmot by ceny mohly díky vyšší produkci v USA, kterou avizoval nastupující prezident Donald Trump, zůstat stabilní nebo mírně klesnout.

V otázce zavedení eura zůstal Bartoň skeptický. „Euro nepoloží českou ekonomiku, ale ani nevyřeší naše problémy. Slovensko je jasným příkladem, že přijetí eura automaticky neznamená vyšší životní úroveň,“ upozornil.

Podle Bartoně je jedním z hlavních argumentů zastánců eura zjednodušení plateb a odstranění kurzového rizika. „Dnes však většina plateb probíhá elektronicky a náklady na směnu jsou minimální. Pro podniky byla navíc zavedena možnost vést účetnictví v eurech, dolarech nebo jiných měnách, což dále snižuje jejich náklady,“ vysvětlil.

„Euro by mohlo být přínosem, pokud bychom měli zdravé a efektivní prostředí pro podnikání. Bez něj nám ale nepomůže,“ myslí si Bartoň.

Reálné mzdy v Česku se po propadu během vysoké inflace znovu zvyšují. „Nominální mzdy rostou o sedm procent ročně, což je více než inflace. Přesto mají lidé pocit, že si polepšují pomalu,“ vysvětlil Bartoň s tím, že lidé si polepší většinou až ve chvíli, kdy změní zaměstnání.

