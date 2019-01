Banky mají prostor, aby lépe úročily vklady, říká centrální bankéř Michl

Když dnes vložíte peníze na účet, ve většině bank nedostanete skoro nic. Naopak, kvůli inflaci, která nyní dosahuje dvou procent, peníze ztrácejí hodnotu. „Vyšší úroky na běžném účtu by řadu lidí podnítily, aby si více odkládali stranou,“ říká Michl.

Upozorňuje, že míra úspor domácností je nyní nižší než před krizí 2008. Banky tlačí, aby si lidé půjčovali, aby nakupovali. Jenže tím lidé ztrácejí „zajištění“ před případnou recesí.

„Pokud by dál rostla repo sazba, pro což jsem v prosinci hlasoval, banky by na to konečně mohly reagovat zvýšením úroků na spořících účtech, lidé větším zájmem o spoření a ekonomika by byla lépe připravena na případné zpomalení,“ říká ekonom.



Ke zvýšení úroků se dosud odhodlaly vesměs jen menší banky, lepší sazba je však jen pro vklady do několika set tisíc korun. Ty větší dávají lepší zhodnocení obvykle jen v rámci marketingových akcí a na omezenou dobu.



Michl na svém prvním zasedání bankovní rady v prosinci jako jeden ze dvou hlasoval pro zvýšení klíčové úrokové sazby ČNB na dvě procenta. Většina bankovní rady však odhlasovala setrvání na současné úrovni. Opět se bude hlasovat na počátku února, bankéři budou mít k dispozici novou prognózu.