Banky se snaží povzbudit poptávku a přetahují klienty, hypotéky zlevňují

„Na trhu je vysoká konkurence a banky mají zájem úvěrovat. Navzdory zvýšení sazeb ČNB může v květnu ještě docházet k dalšímu zlevňování hypoték. A to jak prostřednictvím snížení úrokových sazeb, tak snížených poplatků,“ říká ředitel makléřské společnosti Golem Finance Libor Ostatek. Banky si raději ukrojí ze své marže, aby získaly nového klienta.



Průměrná nabídková sazba u nejběžnější hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti klesla v dubnu na 2,92 procenta, některé banky však minimální sazby stlačily až ke 2,5 procenta. Podle Ostatka by se průměr mohl pod třemi procenty udržet minimálně do léta. „Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí zatím očekáváme mírný růst,“ dodává Ostatek.

Zvýšení základních sazeb ČNB budou do úroků u hypoték banky promítat jen zvolna. „Na trhu je přebytek likvidity a banky jsou rády za každý kvalitně zajištěný úvěr. Dokud bude trvat současná situace na trhu práce, nemusí se ani moc obávat problémů se splácením,“ vysvětluje hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl.

Trend potvrzují i lidé z bank. „Vývoj úrokových sazeb ovlivňuje nejen rozhodnutí ČNB, ale i konkurenční prostředí na trhu. Předpokládáme, že během letošního roku nedojde k výrazným změnám oproti současnému stavu, očekáváme možné zklidnění trhu,“ říká například mluvčí Sberbank Radka Černá.

Banky se nicméně stále snaží povzbudit poptávku po úvěrech na bydlení, ve srovnání s předchozími roky totiž zájem ochabuje. „Zájem o hypotéky v prvním čtvrtletí poklesl meziročně zhruba o třetinu, a to napříč jednotlivými sociodemografickými skupinami,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Ve druhém čtvrtletí už to nemá být takové drama – Spořitelna čeká meziroční pokles mezi deseti a 15 procenty. Za nižším zájmem o hypotéky však nestojí tolik růst úroků v posledních dvou letech, ale spíše situace na trhu bydlení. Na trhu není dost dostupných nemovitostí, které má smysl za současné ceny kupovat. Zdražování domů i bytů dál pokračuje, byť pomalejším tempem.



„Od května pozorujeme mírný nárůst nových žádostí o hypotéku. Je ale těžké říct, zda je to jen kvůli zlevnění hypoték. Nové sazby platí pro klienty, kteří si u nás berou novou hypotéku, i pro klienty, kteří si hypotéku převádějí z jiné banky,“ říká mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Speciální nabídky

Banky přicházejí i se speciálními nabídkami. Třeba právě Česká spořitelna chce lidem, kteří si půjčují na první bydlení, půjčit až 90 procent nemovitosti za stejných podmínek, jako mají klienti, kteří dají třeba pětinu ceny z vlastních zdrojů. „V průběhu prvních dvou týdnů projevily o tuto hypotéku zájem stovky klientů,“ říká Hrubý.

Podle doporučení ČNB mohou mít banky ve svém portfoliu maximálně 15 procent hypoték, kde se půjčuje na 80 až 90 procent hodnoty domu nebo bytu. Právě přísnější požadavek na vyšší podíl vlastních zdrojů při koupi nemovitosti – spolu s jejich vysokými cenami – zkomplikoval lidem s nižšími příjmy, což jsou často mladé rodiny, cestu k pořízení bydlení.

Banky ani poradci však nepozorují, že by se kvůli tomu výrazně měnil profil klientů. „U nás tvoří největší podíl žadatelé o hypotéku ve věku 28 až 38 let. Neevidujeme zvýšený podíl zamítnutých žádostí. Klienti, externí partneři i hypoteční specialisté byli dopředu o nových podmínkách informováni, a tak se žádosti, které nesplňují některý z parametrů, do schvalovacího procesu v bance ani nedostanou,“ říká Černá.

„Postupně však roste podíl mladých lidí, kteří k žádosti přizvou někoho z rodiny, obvykle rodiče, kteří hypotéku zajistí svou vlastní nemovitostí,“ říká Karasová. „Hledáme řešení, aby se klient nevydal ze svých úspor a byl schopen úvěr pohodlně splácet. Někdy to znamená, že žadatelé musí přehodnotit svůj záměr nebo pořízení vlastního bydlení odložit na později,“ dodává Ostatek.

Podle Rajdla jsou stále populární pětileté fixace, roste ale zájem i o delší - například na sedm či deset let. „Banky tomu vycházejí vstříc, umožňuje jim to i současná situace na trhu, kdy jsou levné dlouhodobé zdroje,“ říká Rajdl. Není moc důvodů, proč nevolit delší fixace, pokud jsou za rozumnou cenu. A to s ohledem na nový výklad, co smějí banky požadovat jako náhradu nákladů při předčasném splacení.

Banky se snaží povzbudit poptávku po hypotékách, která proti předchozím rokům ochabuje.