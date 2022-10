Po malých institucích také ČSOB. Banky začínají nabízet úroky podobné ČNB

Z malých bankovních domů mají vysoké úroky ještě Trinity Bank, která je má skoro 5,6 procenta. Následuje Fio banka a UniCredit Bank s 5,5 procenta a Moneta, která nabízí úrok 5,2 až 5,3 procenta. Na úrovni pět procent se vedle ČSOB nachází ještě Air Bank a mBank. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu.

„Právě vstup druhé největší banky v ČR podle počtu klientů do týmu vysokých úroků na spořicích účtech může být průlomový a může donutit i další dvě velké banky – Českou spořitelnu (ČS) a Komerční banku, k podobnému zvýšení,“ uvedl analytik Portu Filip Louženský.

To podle něj v budoucnu ukrojí z rekordních zisků bankovních domů, neboť rozdíl mezi tím, co banka vyplatí střadatelům a hlavní úrokovou sazbou od ČNB, je pro banky zisk.

„Na klasickém spoření od ČS nebo KB je sazba 0,2 procenta, respektive jedno procento a celý rozdíl do sedmiprocentní hlavní úrokové sazby jde zmíněným bankám. Klienti, kteří na těchto účtech mají peníze, jsou velkými donátory jejích zisků. Obě tyto banky ale nabízí i účty s vyšším zhodnocením,“ upozornil Louženský. Spořicí účet s úrokem pět procent a vyšším podle něj nabízí aktuálně sedm bank.

Termínované vklady jsou úročeny lépe

„Termínované vklady jsou úročeny lépe než spořicí účty, jejich nevýhodou ale je nemožnost okamžitého výběru. Navíc má naprostá většina nabídek i podmínky typu investování do jiných bankovních produktů, převážně fondů. Pakliže to pro občany není překážkou, mohou získat úrok mezi šesti a sedmi procent na tu část prostředků, kterou mají v termínovaném vkladu. Nejvyšší sazbu na termínovaném vkladu bez podmínek má J&T Banka, která nabízí 5,5 procenta, a to bez povinnosti investovat do jiných produktů,“ dodal Louženský.

Termínované vklady mají dlouhodobě vyšší zhodnocení, protože banka s vloženými prostředky může počítat delší dobu a nehrozí, že je klient vybere předčasně. Termínovaný vklad s úrokem šest procent a vyšším nabízí aktuálně pět institucí, tři bankovní domy a dvě spořitelní družstva, podotkl analytik.

Hypoteční sazby u nově poskytnutých hypoték se i nadále zvedají a v srpnu byla sazba podle Hypomonitoru České bankovní asociace 5,8 procenta. Takzvaná realizovaná sazba tak dohání nabídkovou sazbu, rozdíl je způsoben dlouhým schvalovacím procesem při udělování hypoték. „Sazby u nových hypoték tak v budoucnu porostou, ale brzy nás čeká kulminace, neboť ČNB zřejmě už moc zvyšovat sazby neplánuje,“ poznamenal Louženský.