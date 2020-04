Limity pro bezkontaktní platby se zatím zvyšovat nebudou, hlásí banky

13:53 , aktualizováno 13:53

Zatímco na Slovensku či v Rakousku rostou limity pro bezkontaktní platby, české banky se zvýšením hranice pro zadávání PIN při bezkontaktních transakcích stále nepočítají. Podle dřívějšího vyjádření bank by to trvalo až několik týdnů. Navíc by rostlo riziko ztráty peněz při ztrátě nebo odcizení karty.