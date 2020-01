Bankrotů firem i podnikatelů v Česku po šesti letech poprvé přibylo

12:35 , aktualizováno 12:35

Loni bylo v Česku bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, což bylo o 22 více než předloni. Zároveň bylo vyhlášeno 7940 bankrotů podnikatelů, o 2440 více než předloni. Je to první růst za šest let. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.