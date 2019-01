V Česku loni zkrachovalo 649 firem, nejméně za jedenáct let

9:38 , aktualizováno 9:38

Loni bylo v Česku vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností. Je to nejméně za posledních jedenáct let, tedy za dobu účinnosti nynějšího insolvenčního zákona. Rovněž bylo vyhlášeno 5 418 bankrotů podnikatelů, nejméně za posledních šest let.