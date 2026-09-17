Podle ekonomů do konce roku nejspíš centrální banka k dalšímu zvýšení úrokových sazeb přistoupí. „Důvodem je především nepříznivý vývoj na komoditních trzích. Drahá ropa, vysoké ceny plynu a s nimi spojený růst cen elektřiny vytvářejí prostor pro nový inflační impulz v příštím roce. Nebude zdaleka tak silný jako po energetické krizi v roce 2022, rozhodně jej však nebude možné přehlížet,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.
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Ke zvýšení sazeb může podle Dufka ČNB nepřímo přimět i vývoj kurzu koruny. „Pokud bude ECB pokračovat ve zpřísňování měnové politiky, může se úrokový diferenciál vůči euru dále zúžit a koruna se dostat pod oslabující tlak. Přitom právě kurz koruny zůstává jednou z nejúčinnějších brzd dovážené inflace, o kterou se centrální banka pravděpodobně nebude chtít připravit,“ dodává.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.