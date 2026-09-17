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ČNB se sazbami zatím nehnula. Ekonomové ale ještě letos jejich zvýšení čekají

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  14:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou stabilní, přestože centrální banky eurozóny i Spojených států v září přistoupily ke zpřísnění měnové politiky.

Podle ekonomů do konce roku nejspíš centrální banka k dalšímu zvýšení úrokových sazeb přistoupí. „Důvodem je především nepříznivý vývoj na komoditních trzích. Drahá ropa, vysoké ceny plynu a s nimi spojený růst cen elektřiny vytvářejí prostor pro nový inflační impulz v příštím roce. Nebude zdaleka tak silný jako po energetické krizi v roce 2022, rozhodně jej však nebude možné přehlížet,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

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Ke zvýšení sazeb může podle Dufka ČNB nepřímo přimět i vývoj kurzu koruny. „Pokud bude ECB pokračovat ve zpřísňování měnové politiky, může se úrokový diferenciál vůči euru dále zúžit a koruna se dostat pod oslabující tlak. Přitom právě kurz koruny zůstává jednou z nejúčinnějších brzd dovážené inflace, o kterou se centrální banka pravděpodobně nebude chtít připravit,“ dodává.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

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