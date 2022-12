Bankovní identita nově ověří věk. V plánu jsou i online žádosti o důchod

BankID je možné využívat mimo jiné ke komunikaci se státem. V portálu veřejné správy ji alespoň jednou využil více než milion a půl lidí. Ještě na konci minulého roku to bylo 700 tisíc lidí, jejich počet se tak za rok více než zdvojnásobil.

Největší oblibě se BankID těší u lidí ve věku 25 až 54 let. O něco více ji využívají muži. V srpnu a září ale díky možnosti žádat online o sociální dávky naopak BankID více využívaly ženy (65 procent). 160 tisíc lidí poprvé BankID vyzkoušelo během prvního týdne od spuštění žádosti o jednorázový příspěvek na dítě. „Když lidé mají motivaci, tak se naučit používat bankovní identitu je velmi snadné a čísla to dokazují,“ uvedl Marek Růžička, ředitel BankID.

Důchody i přihláška na vysokou

Od poloviny příštího roku Ministerstvo práce a sociálních věcí umožní žádat o všechny typy důchodů online, tedy i s přihlášením přes BankID. Stejně tak je v plánu možnost žádat o „zelené dotace“ nebo podávat přihlášku ke studiu či zkouškách na vysokých školách.

Příští rok se také zapojí další banky, a to UniCredit, mBank a Creditas. Identifikaci klientů přes BankID spustí také některé pojišťovny, a to ZP MV ČR a ZP Škoda. V průběhu prvního pololetí příštího roku se zapojí i VZP a Revírní bratrská pojišťovna.

„Firmy využívající BankID jsou z různých sektorů. Není to tak, že by BankID využíval jen jeden obor. Máme podepsané první kontrakty s vysokými školami. To umožní přihlášení ke studiu i třeba zařízení ubytování na koleji,“ doplnil Růžička.

Místo občanky jen mobil

Nově BankID umožní i ověření věku pomocí aplikace BankID PLUS. Nástroj slouží k prokázání věku kupujících tam, kde mají prodávající povinnost věk ověřovat. Aplikace tak cíli na restaurace či obchody, které prodávají alkohol či tabákové výrobky.

Využití najde i u samoobslužných pokladen. Ty upřednostňuje až 40 procent zákazníků z důvodu rychlejšího odbavení. Při nákupu alkoholu ale zatím zákazník musí čekat na obsluhu, aby přišla a jeho věk zkontrolovala.

BankID PLUS startuje v pilotním provozu. Všichni zájemci z řad restaurací, obchodů či e-shopů tak mají možností aplikaci vyzkoušet zdarma.

Novinka umožní ověřit pouze věk bez prokazování jakýchkoli jiných údajů. „Když provozní vidí občanku, stává se automaticky správcem GDPR, což nechce,“ doplnil Růžička s tím, že ověření probíhá pomocí QR kódu a je anonymní, provozovatel se totiž nedozví ani jméno dotyčné osoby. „Kdyby údaje potřebovala policie, musí údaje dohledat přes nás a dotyčnou banku,“ uvedl Růžička.

Připouští, že riziko falšování tu existuje, podobně jako u covid pasů. „Je to ale vědomé porušení ze strany zákazníka. Za to už ale provozovatel nezodpovídá, což potvrzuje i Česká obchodní inspekce,“ doplnil Růžička.

Usnadnit má aplikace i nákup alkoholu přes e-shopy. Zatím totiž doručení takového zboží není možné například do samoobslužného automatu. BankID má toto změnit. Pokud by si zboží objednal nezletilý a poslal pro něj někoho staršího, opět za to podle Růžičky ale neručí obchodník, nýbrž zákazník.