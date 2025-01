Snazší komunikace s úřady. Bankovní identitu využívá téměř pět milionů lidí

Bankovní identita je v Česku nejvyužívanější metodou digitálního ověření identity u státních institucí i firem. Bankovní identitu si mohou zřídit klienti bank, kteří využívají elektronické bankovnictví.

Zřízení bankovní identity je zdarma. Funguje na základě předpokladu, že peněžní ústavy mají údaje svého klienta tak dobře ověřené, že jde na základě jeho bankovní identity jasně určit, že se jedná právě o něj. Aktuálně je v bankovní identitě zapojeno jedenáct v Česku působících bank.

Skrze bankovní identitu tak je možné se přihlásit třeba i do systémů zdravotních pojišťoven. „Lidé si tak mohou zkontrolovat, jakou péči a za kolik čerpali,“ vysvětlil Marek Růžička, ředitel společnosti Bankovní Identita.

Krom toho je možné bankovní identitu využít také k ověření plnoletosti při nákupu na internetu nebo pro podání online přihlášky na vysokou školu. Zapojených je aktuálně šest vysokých škol.

Přihláška na střední školu

Od minulého roku lze skrze bankovní identitu podávat také přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia. Téměř 90 procent přihlášek bylo loni podáno právě skrze bankovní identitu.

Uplatnění má bankovní identita také v komunikaci s Úřadem práce. „Co se týče poskytování služeb úřadu online, tak to se děje hlavně v klientské zóně Jenda. Zde si mohou lidé zařídit například rodičovský příspěvek nebo příspěvek na bydlení. Lze si žádat i o evidenci na úřad práce a o podporu v nezaměstnanosti. Klientská cesta přitom začíná právě identifikací klienta, používáme více služeb, bankovní identita je jedna z těch hlavních,“ popsal Matěj Novák, který vede krajskou pobočku Úřadu práce v Praze.

Dalším místem, kde je možné využít bankovní identitu, jsou samoobslužné prodejny, které fungují 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Prodejci tak mohou digitálně ověřit identitu nakupujícího i jeho věk. Nyní takto funguje v Česku více než 100 obchodů, polovina nakupujících jsou senioři.

Lepší než Skandinávci

„Jsme evropskými lídry ve využívání bankovní identity. Využívá ji už 70 procent lidí v produktivním věku. V rychlosti šíření je na tom Česko lépe než Skandinávie,“ shrnul Marek Růžička.

Bankovní identitu má v Česku celkem 4 650 000 osob, v produktivní věkové kategorii má bankovní identitu 70 procent lidí. „Věk ale není překážka. O tom, jak efektivně komunikovat se státem, vzděláváme už i středoškoláky,“ doplnil Růžička s tím, že v průměru loni každý Čech využil bankovní identitu sedmkrát.

Ještě většímu rozšíření mezi Čechy podle něj pomůže, pokud bankovní identita nabídne nové služby. „Lidé čekají na další příležitosti, kde bankovní identitu využít. Kdybych si měl tipnout, kde je potřeba to v tomto ohledu nejvíce rozhýbat, tak je to energetika,“ dodal.

Do budoucna se chce bankovní identita více soustředit také na využívání elektronického podpisu. Pro soukromé účely je tato služba zdarma a využívají ji desítky tisíc lidí.

Dalším místem, kam by se identita ráda posunula, jsou knihovny. Větší rozšíření by podle Růžičky mohlo být také ve zdravotnictví. Konkrétně by šlo například o registraci k lékaři nebo přístup k vlastní zdravotnické dokumentaci.