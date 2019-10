Když ČSSD navrhne bankovní daň, je to porušení koaliční smlouvy, říká Babiš

Andrej Babiš, který byl hostem úterní relace pořadu České televize Události, komentáře, uvedl, že má prohlášení ministryně za marketingový tah a dodal, že zdanění bank není v programovém prohlášení vlády ani v koaliční smlouvě.

„Ve chvíli, kdy to navrhnou, tak je to porušení koaliční smlouvy a my tu smlouvu vypovíme,“ varoval premiér. „Bylo by dobré, aby si ČSSD konečně přečetla programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu. Bankovní daň tam není,“ dodal.

Podle Babiše by bylo zavedení nové daně kontraproduktivní, za maximum možného označil založení nového investičního fondu, na němž našel shodu s bankami.

O zřízení nového Národního rozvojového fondu, na kterém se dohodl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se čtyřmi největšími bankami, by měl složit například k posílení investic do infrastruktury.

Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a UniCredit Bank by do něj vložili 7 miliard korun jako vstupní investici. Havlíček jedná o tom, aby se do fondu zapojily další podniky z průmyslu, výroby i energetiky. Fond má vzniknout jako alternativa k sektorové dani.