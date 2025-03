Slavná stokoruna byla v oběhu přes třicet let. Začalo se s ní platit na začátku šedesátých let, přežila okupaci, normalizaci i listopadovou revoluci. Vydržela až do roku 1993. Kdykoli se na tuhle stovku Helena Strmiská podívala, vzpomněla si na rodiče. Rolnice z bankovky je totiž její maminka. A namaloval ji její otec.

Cenné jsou bankovky, kterých se mnoho nedochovalo. Jako československá dvoustovka z roku 1933 zvaná zairovka. Některé totiž měly na metalickém proužku, který jimi prochází, nápis Republique du Zaire.