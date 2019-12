Bankomaty matou turisty, konverze je často připraví o desítky eur

Služba Dynamic Currency Conversion (DCC) spočívá v okamžitém převodu účtované částky na měnu, ve které je veden klientův účet. Kurz však nebývá vůbec výhodný tak, jako kdyby byly měny převedeny klientovou bankou. Kurz si totiž nastavuje banka, která provozuje daný bankomat.

Němec Adam byl v Praze poprvé před několika lety. Pokaždé, když si vybíral z bankomatu, vybíral možnost převodu od své domovské banky. Když však jednou omylem klikl na možnost „bez převodu”, čekalo ho šokující zjištění. Převodní kurz provozovatele bankomatu ho při jediném výběru připravil o desítky eur. Na radu svých českých přátel si tak začal při dalších výběrech pořizovat fotografie.

V různých automatech po Praze pak Adam zkoušel vybírat totožnou částku, 12 tisíc korun. Holandská banka, od které má platební kartu, mu nabídla převodní kurz 25,6. Za vydaných dvanáct tisíc korun by mu tedy odečetla z účtu okolo 470 eur.

Kurzy ostatních bank však už tak přívětivé nebyly. Částky od jejich bankomatů se od té holandské lišily až o 70 eur.

Nejlépe dopadla Airbank, kde by Adamovi za výběr strhli 493 eur. Nejhůře pak skončila ČSOB, kde by ho výběr stál téměř 545 eur. Kurzy navíc vůbec neodpovídají. V pondělí 9. prosince, kdy svůj experiment uskutečnil, byl převodní kurz eura 25,525 Kč.

ČSOB kromě nejhoršího kurzu také nabízí v možnostech pro výběr velmi vysoké částky. Zatímco Raiffeisenbank či Česká spořitelna začínají na tisícovce, Airbank dokonce na 200 korunách, nejnižší nabízená částka u ČSOB je 4 tisíce Kč, nejvíce pak 40 000 korun.

Nejhůře v tomto ohledu dopadl Euronet. Ten stanovil nejnižší částku pro výběr na 14 000 Kč, nejvyšší 20 000 korun.

Převodní kurzy v pražských bankomatech Banka Kurz Částka v eurech Poplatek Raiffeisen bank 23,8 Kč 504,14 Ne Euronet 22,58 Kč 535,59 99 Kč Česká spořitelna

22,91 Kč 523,79 Ne Komerční banka 22,97 Kč 522,38 Ne ČSOB 22,03 Kč 544,80 Ne Airbank

24,345 Kč 492,910 Ne UniCredit Bank 22,67 Kč 541,33 Ne MONETA 22,28 Kč 538,6 Ne

„Je jasné, že si můžete vybrat i jinou částku, než tu, kterou vám bankomat nabízí, pro cizince, který nezná měnu, to však může být velmi matoucí,“ říká Adam. „Hodně lidí je zvyklých si vybrat dostačující částku na víkendový pobyt v cizí zemi spíše ve spodní části obrazovky bankomatu. Při neznalosti měny by si tak mohl u ČSOB vybrat 40 000 korun a s jejich kurzem ztratit okolo 300 eur,“ dodává.

Klient má možnost volby, brání se banky

Podle Jany Karasové, tiskové mluvčí společnosti Airbank, má klient možnost volby. „Na našich bankomatech vždy dáváme klientům ze zahraničí možnost využít buď kurz jejich banky, nebo vybrat koruny s naším kurzem, který stanovuje podle našeho aktuálního kurzovního lístku,“ uvádí pro iDNES.cz.

„Od 1. prosince k němu připočítáváme 2,5 %. Volba je ale čistě na klientovi. Před cestou do zahraničí by se klient měl seznámit například s kurzem eura od své banky a pak se sám rozhodne, co je pro něj výhodnější,“ dodává.

Podobně se vyjadřuje i Petr Plocek z UniCredit bank. „DCC vnímáme především jako službu pro držitele zahraničních platebních karet,“ komentuje. „Směnný kurz a poplatek za převod jsou vždy jasně zobrazeny. Klient na bankomatu hned vidí, kolik zaplatil a nemusí čekat na výpis z účtu, zároveň je pro něj příjemnější vidět měnu, kterou dobře zná. Rozhodnutí o využití služby DCC je čistě na něm,“ dodává.

Výhodná služba bude nově regulována

Služba může být pro banky výhodná. „DCC výnosy naší společnosti umožňují pokrývat vysoké náklady na provoz bankomatové sítě, které více než dvojnásobně převyšují příjmy ze všech tuzemských transakcí v rámci naší bankomatové sítě,“ doplňuje mluvčí Monety, Zuzana Filipová. Ostatní z výše zmíněných společnosti se k dynamické konverzi do vydání článku nevyjádřily.

Na problém reagovala i Evropská unie. Ta v březnu přijala nové evropské nařízení, podle kterého budou muset bankomaty od dubna 2020 zákazníkům ukazovat nejen kurz, ale i odchylku od kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou a další informace.

Nařízení má posílit informovanost zákazníka a zvýšit transparentnost transakcí. Pomoct má českým i zahraničním turistům při pobytu v cizině. Ministerstvo financí právní úpravu vítá a podpořilo ji při vyjednávání v radě EU. Nabádá také k větší opatrnosti při používání karet mimo Českou republiku.