Tradiční hráči si myslí, že vědí nejlépe, co chce klient, říká šéf nové banky

Je v Česku vůbec ještě místo pro další banku?

Chceme k tomu přistupovat jinak než ostatní banky a věříme, že to klienty přitáhne. V bankách převládá model řízení pomocí klasické pyramidy. Vychází se z toho, že šéfové nejlépe vědí, co klienti chtějí. Přikazují shora dolů a zaměstnanci na pobočkách dělají byznys podle jejich instrukcí. Ale my tenhle model chceme otočit. Nejvýš je klient, pak obchodník nebo poradce. Pod nimi je centrála, která slouží jako podpora obchodníků a dole v pyramidě je management, který má dávat podporu centrále.

Mladé banky se přestaly vyvíjet, jejich model se vyčerpal, na rozdíl od nás totiž stále fungují v modelu tradiční „zaměstnanecké“ pyramidy.