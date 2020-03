O odklad splátek kvůli koronaviru už požádaly desítky tisíc klientů

Například Česká spořitelna, největší tuzemská banka, obdržela do nedělního večera 5 700 žádostí o odklad splátek. Z nich se 3 750 týká spotřebních úvěrů, 1 600 hypoték a 350 firemních úvěrů. Banka umožňuje požádat o odklad splátek kvůli koronaviru od pátku.

Žádosti chodí také do Raiffeisenbank. „Během uplynulých pěti dní (včetně víkendu) jsme obdrželi několik tisíc žádostí. Bohužel neumíme zatím vyhodnotit, kolik procent z těchto žádostí je relevantních. To se ukáže v průběhu následujících dní, jak budeme postupně žádosti zpracovávat,“ říká mluvčí finančního ústavu Petra Kopecká.

Nárůst žádostí o odklad zaznamenaly i nebankovní poskytovatelé úvěrů. „Od začátku karantény se na nás obrátily řádově nižší stovky klientů. Proti běžnému období je to pětinásobný nárůst,“ říká mluvčí Home Creditu Linda Bilal. Převažují žádosti na odklad o jeden měsíc. „Vzhledem k velmi krátkému období se tato čísla mohou rychle měnit a budoucnost si zatím netroufáme předpovídat,“ říká.

Česká bankovní asociace (ČBA) bankám doporučila, aby splátky odložily o tři měsíce. Za běžných podmínek banky umožňují odklad splátek obvykle na kratší dobu, Česká spořitelna například pouze o měsíc.

„Tři měsíce jsou signálem určité důvěry, že se situace zlepší. Pokud by mimořádná opatření trvala déle, což nikdo nechce, tak se k tomu můžeme vrátit a řešit další perspektivu. Ale samozřejmě platí to, co banky již řekly, tedy že budou za svými klienty stát,“ říká mluvčí ČBA Monika Petrásková.

Bez negativního záznamu v registrech

O odložení splátek se žádá na webu banky. Obvykle peněžní ústavy posuzují každou žádost individuálně. Klienti by proto měli formulář vyplnit několik dní před datem splátky. Odklad je obvykle zdarma, klient po dobu jeho trvání nic neplatí. Úvěr však bývá po jeho dobu úročen. Každá banka má však své specifické podmínky, o nichž je třeba se předem informovat.

„Klientům také radíme, aby nám žádost o odklad splátky poslali alespoň deset dní před datem splátky. Pokud to nestíhají, mohou si ještě před odesláním žádosti sami datum splátky posunout na později. Jde to jednoduše a zdarma v internetovém bankovnictví,“ říká mluvčí Air Bank Jana Karasová.

„Po žadatelích chceme především uvést důvod, proč o odklad žádají,“ říká Kopecká z Raiffeisenbank. „Požadujeme čestné prohlášení v online formuláři. Prověřování probíhá jako u standardního odkladu. Zjistíme-li nesoulad, můžeme to kvalifikovat jako úvěrový podvod,“ vysvětluje Filip Hrubý z České spořitelny.

Protože jde o mimořádnou situaci, nebude mít žádost negativní dopad do registrů dlužníků. Pochopitelně jen v případě, že klient není v prodlení se splácením. „Odklad splátek je v registrech zaznamenám, ale ne negativně. To znamená, že klienta tento záznam v registrech nepoškozuje,“ říká mluvčí AirBank Karasová.

„Samotný akt odkladu splátek by neměl být důvodem zapsání klienta do registrů dlužníků, nicméně je to opět otázka individuálního přístupu ke každému klientovi a též jeho finanční minulosti, kdy už například v registru zapsán byl,“ říká Kopecká.

O odklad mohou požádat i firmy, takové případy jsou ale řešeny vždy podle individuální situace. „Neřešíme pouze odklady splátek, ale současně i další aspekty současné situace. Firmy například nemají v tuto chvíli dostatek oběžných aktiv na dodržení podmínek provozního financování, na což musíme reagovat, abychom udrželi jejich finanční likviditu,“ říká Kopecká.