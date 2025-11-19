Poslední termín pro doručení balíku do Vánoc je 19. prosince, hlásí dopravci

  11:33
Balíkoví dopravci letos doporučují pro bezpečné doručení zásilek do Štědrého dne jejich podání nejpozději 19. prosince. Největší doručovací nápor očekávají okolo 15. prosince, uvedly firmy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Dan Materna, MAFRA

Zásilkovna podle mluvčího Ondřeje Luštince doporučuje, aby zákazníci sledovali termíny doručení přímo na e-shopech. Rychlost doručení závisí i na tom, jak rychle e-shop zvládne objednávku odeslat do depa dopravce.

„Pokud chcete mít dárek doma do Vánoc, měl by e-shop předat zásilku do naší sítě nejpozději 19. prosince, rozhoduje přitom datum podání na depu. My samozřejmě uděláme maximum, abychom doručili všechny dárky pod stromeček, i ty, které vyrazí na cestu později,“ řekl Luštinec.

Nejpozději 29. listopadu podle něj Zásilkovna spustí ve všech depech sobotní doručení. „To znamená, že do Z-Boxů, na kamenná výdejní místa a případně i na adresu budeme v sezoně doručovat také o sobotách,“ dodal.

Také Balíkovna České pošty doporučuje pro bezpečné doručení do Vánoc termín podání 19. prosince. Skokově roste počtu balíků podle marketingového ředitele Milana Šmída v období kolem Black Friday a počet zásilek se zvyšuje do posledního týdne před Vánocemi.

Obchodníci očekávají rekordní vánoční tržby. Black Friday odstartuje nákupy

„V loňském roce byl rekordním dnem 16. prosinec, kdy jsme v Balíkovně za jeden den přepravili 428 tisíc zásilek. V letošním roce očekáváme, že rekordním dnem bude 15. prosinec a počet zásilek se bude pohybovat kolem 450 tisíc,“ uvedl Šmíd.

DPD uvádí jako hraniční termín rovněž poslední pátek před Vánocemi, ale uvádí, že stihne doručit i naprostou většinu zásilek předaných do přepravy ještě v pondělí 22. prosince. V současnosti doručuje zhruba 97 procent zásilek do druhého dne. Výdejní boxy, kterých má k dispozici 8500, budou pro vyzvednutí zásilky dostupné i na Štědrý den, což platí i pro boxy ostatních dopravců. Celkově je v tuzemsku téměř 15.000 boxů.

GLS doručí do Vánoc všechny balíky, které její kurýři převezmou k přepravě nejpozději 22. prosince. „Vánoční sezona naplno startuje příští týden kvůli akcím spojeným s Black Friday, kdy počet rozvezených zásilek oproti předchozím týdnům v posledních letech roste více než dvojnásobně. Jednotlivé předvánoční vrcholy pak budou pravidelně přicházet vždy po adventních víkendech,“ řekl ředitel GLS v ČR Petr Pěcha.

Platí podle něj přitom, že největší nákupy jsou stále těsně před Vánocemi, loni byl historicky nejsilnějším dnem 16. prosinec. „Počítáme s tím, že letos padne nový rekord. Kupní síla domácností roste, rodiny chtějí za Vánoce utrácet víc než loni a zároveň 85 procent lidí nakoupí většinu dárků online,“ řekl.

Pokud lidé nakupují u zahraničních, především mimoevropských prodejců, doručení může v předvánoční sezoně trvat déle než obvykle. Například Zásilkovna proto doporučuje tyto nákupy nenechávat na prosinec.

