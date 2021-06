Zásilky z Číny budou bez daně i po prvním červenci, novela má zpoždění

Novela zákona o dani z přidané hodnoty odstraňuje výhodu, kterou měly dlouhá léta především čínské e-shopy ve srovnání s těmi evropskými. Z malých zásilek v hodnotě do 22 eur (560 Kč) se DPH neplatilo. Lidé si tak objednávali za pakatel z Asie gumičky, kryty na mobil, bižuterii či nejrůznější dekorace. Nákupy maličkostí ze států mimo EU se nově budou v celé unii danit. Kdy se tak stane v Česku, však v tuto chvíli není jasné.

Novela přitom původně poslancům doputovala už v květnu 2020 a původní zamýšlené datum byl leden 2021. Kvůli covidové legislativě se však „balíčková daň“ ve Sněmovně ocitla na druhé koleji a poslanci se jí začali zabývat až letos na jaře. To se už hovořilo o účinnosti od prvního července a v tomto duchu proběhla například i společná květnová tisková konference České pošty a celníků.

Jenže poslanci úpravu zákona nakonec odhlasovali až 2. června a vzhledem k harmonogramu senátorů tak dosud uváděný termín padl. „V tuto chvíli je nejbližší schůze Senátu naplánována na 1. července,“ řekla mluvčí Senátu Sue Nguyen. „Je tedy zřejmé, že k faktické transpozici této unijní úpravy v oblasti elektronického obchodování k 1. červenci 2021 nedojde,“ konstatuje mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Nakupovat bez daně tak bude možné minimálně ještě na začátku prázdnin. „Do doby nabytí účinnosti zákona bude platit současná právní úprava a tedy dovoz malých zásilek do ČR do hodnoty 22 eur bude osvobozen od daně,“ dodává Žurovec.

Přesné datum začátku danění balíčku bude záležet na rychlosti legislativního procesu. Ze Senátu poputuje zákon k prezidentovi a, jak se v jejím textu píše, účinnosti pak nabude ve dni „následujícím po dni jeho vyhlášení“.

Do té doby je vše při starém. „Zásilky dostaneme do přepravy a doručíme. V momentě, kdy budeme mít za povinnost řešit DPH i na zásilky pod 22 euro, to samozřejmě začneme dělat. Jakmile bude jasné datum, od kdy bude povinnost DPH platit i za zásilky malé hodnoty, začneme s klienty řešit příslušnou administrativu,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle jeho odhadů v současnosti pošta řeší zhruba 30 tisíc malých „čínských“ zásilek denně.

Drobné nákupy z Číny po internetu podraží:

2. června 2021

Zpožděná novela zavádí do českého práva i některé další změny stanovené evropskou směrnicí. Ty mohou podnikatelé využít i před jejím definitivním schválením v Senátu.

„Platí, že obchodníci se budou moci dovolávat tzv. přímého účinku evropské směrnice. Proto finanční i celní správa umožní subjektům postupovat podle nové unijní úpravy, neboť novela obsahuje i řadu dalších změn, které jim zásadně ulehčí plnění povinností. Například vstup do zvláštního systému jednoho správního místa,“ dodává Žurovec.

Režim jednoho správního místa umožňuje obchodníkům zjednodušit daňové povinnosti vzniklé ve více členských státech prostřednictvím elektronického portálu.