Malé zásilky s deklarovanou hodnotou do 150 eur požívaly dosud výjimku, díky níž se do Evropy dostávaly bez cla. Výjimka měla skončit v nejbližších letech, ale EU rozhodla o uspíšení jejího konce, a tak se clo na malé balíčky bude platit už od července. Opatření se týká zboží z populárních online tržišť Temu nebo Shein, ale nejen jeho.
Jakých zásilek se clo nově týká?
Paušální clo ve výši tří eur bude platit pro zásilky ze zemí mimo EU s deklarovanou hodnotou do 150 eur (v přepočtu při současném kurzu tedy 3 645 Kč). Nové clo se týká nejen balíčků z Číny, ale také např. z USA nebo Kanady.
Jak vysoké clo bude uvaleno?
Stanovena je jednotná sazba ve výši 3 eur (cca 73 korun). Nejde však o částku za celý balíček, ale za jeho jednotlivé položky. Jak uvádí Evropská rada, tříeurové clo je stanoveno za jednotlivé druhy obsaženého zboží podle toho, do jakého celního tarifu patří.
Evropská rada uvádí následující příklad:
- Zásilka obsahuje dvě hedvábné blůzy a jednu blůzu vlněnou.
- Protože každý z těchto druhů halenek patří pod jiný celní tarif, bude se clo 3 eura vztahovat na každý druh zvlášť. Druh, nikoliv kus.
- Za dvě hedvábné blůzy je clo 3 eura, za jednu vlněnou další 3 eura.
- Celkem je tedy clo pro celou zásilku 6 eur.
Zdražení se nejvíc projeví u velmi levného zboží, kde se konečná cena může díky clu zvýšit až několikanásobně.
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Odkdy se platí clo na malé zásilky?
Clo bude uvaleno na malé zásilky počítaje 1. červencem 2026. Rozhoduje přitom datum, kdy zboží fyzicky vstoupí na území Evropské unie, resp. kdy proběhne celní řízení, nikoli den, kdy byla například zakoupena zákazníkem na e-shopu. Clo se proto může vztahovat i na zboží, které si lidé vybrali 25. června.
Kdy naposledy objednat bez cla
Cesta balíčku z asijských skladů do České republiky trvá standardně dva až čtyři týdny. Vzhledem k očekávanému náporu na konci června se dají předpokládat zpoždění jak při přepravě, tak přímo na celních úřadech.
„Pokud chtějí mít zákazníci jistotu, že jejich zásilka projde celnicí ještě postaru, měli by objednávku odeslat nejpozději v první polovině června. Hraničním termínem je období mezi 10. a 15. červnem,“ uvádí ekonom Lukáš Kovanda.
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Dokdy bude platit clo na malé zásilky?
Opatření má být dočasné. To však neznamená, že by později zásilky ze zámoří mohly zlevnit. EU připravuje rozsáhlejší změnu legislativy, aby mohla uvalit clo na všechny balíčky z třetích zemí, tedy i ty mimo systém IOSS.
Navíc se stále jedná o tzv. handling poplatku, jakousi manipulační přirážku za zpracování jednotlivého balíčku. Uvažuje se o sazbě podobné, jako je paušální clo. Toto opatření má začít platit co nejdříve, nejpozději v roce 2028, není ale vyloučené, že to bude již letos.
„Od listopadu 2026 by měl přijít další krok v podobě manipulačního poplatku 2 až 5 eur za zásilku, který by měla platit přímo platforma nebo e-shop. Ani to ale nebude stačit, pokud nedojde k výrazně důslednějším kontrolám a skutečnému vymáhání pravidel,“ uvádí Ruslan Skopal, spolumajitel Eshop Booster a společnosti Premium Barefoot, která provozuje například obchod naboso.cz.
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O kolik se nově prodraží balíčky z Číny?
Nebude to o pouhá tři eura, ale podle počtu druhů zaslaného zboží v každém balíčku o částku v násobcích tří eur. Navíc kvůli proclení vzniknou další náklady, které mohou konečnou cenu pro zákazníka z EU ještě zvýšit. U zvlášť levných položek, jako je třeba tričko za 60 Kč nebo kryt na mobil za dvacku, bude výsledná cena pro zákazníka násobně vyšší než původní cena zboží.
Proč EU zavádí clo na zásilky z Číny?
Paušální clo 3 eura se netýká jen balíčků z Číny, ale EU přiznává, že ho zavádí hlavně kvůli nim. Tvoří totiž 93 % veškerého elektronického obchodu ze třetích zemí do EU. Důvodů pro zavedení cla je více:
- nekalá hospodářská soutěž vůči prodejcům z EU
- obavy kvůli ničení životního prostředí
- snaha nastavit rovné podmínky pro evropské podniky
- omezit příliv levného zboží
- zvýšit konkurenceschopnost a bezpečnost EU
Co to znamená pro zákazníky z Česka?
Postup nákupu čínského zboží online se liší podle toho, zda je obchod používá systém IOSS. Pokud ano, další kroky budou jednodušší než bez něj.
- Český (nebo obecně evropský) zákazník si na e-shopu udělá objednávku ze země mimo EU
- Pokud je obchod zapojen do režimu IOSS, je z něj odvedeno (české) DPH a také nové paušální clo a mělo by se to objevit v účtence. Při obchodu mimo režim IOSS se DPH i clo platí až při dovozu do ČR (EU).
- Zákazník zaplatí za zboží (případně včetně DPH, cla či dopravy a dalších poplatků). Zásilka se zaplaceným DPH a clem by měla být označená IOSS číslem.
- Zboží putuje do ČR (nebo jiné země EU).
- Balíček projde celním řízením, které bude pro malé balíčky od 1. 7. 2026 pozměněné. Pro zákazníka se nic nemění.
- Pokud není vyplněno číslo IOSS, zásilka je považovaná za balíček poslaný mimo tento režim, a tedy bez zaplaceného DPH či cla. Zákazník bude vyzván k úhradě.
- Zaplacený balíček je doručen zákazníkovi.
Prodlouží se doba doručení?
Doba, za níž doputuje objednané zboží z třetí země k zákazníkovi, by se neměla prodloužit. Postup je obdobný, jako je dnes již kvůli DPH. Ke zdržení může dojít při nevyplnění čísla IOSS nebo nedostatečném či chybném označení přepravovaného zboží. Rozhodující vliv na dobu dodání má ale spíše doprava.
Jak redakci sdělil mluvčí pražského celního úřadu Igor Lenský, technicky je přechod na nové paušální clo velmi složitý a celníci očekávají značný nápor na systémy. „Na tyto změny se připravujeme tak, abychom vše zvládli a byli od 1. července akceschopní,“ řekl.
V Praze, přes niž jde i díky mezinárodnímu letišti na Ruzyni 70 % zásilek, čekají nejčastěji balíčky na své příjemce v dočasném skladu České pošty ve Štěrboholích. „Když zásilka neprojde rizikovou analýzou, musíme tam jít a prověřit ji na místě,“ popsal nejčastější důvod zdržení, k jakému může dojít kvůli celnímu řízení. Ani tak podle něj nejde o dlouhou prodlevu, protože celníci sídlí v těsné blízkosti skladu. „Zdržení je tak do hodiny, maximálně v řádu hodin, rozhodně ne dní,“ vysvětlil Lenský.
Systém IOSS a DPH u balíčků ze zahraničí