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Levným balíčkům se krátí čas, nákupy se ale mnohdy vyplatí i s novým clem

Veronika Doskočilová
Už za pár dnů budou muset ti, kteří si objednávají zboží ze zemí mimo EU, sáhnout hlouběji do peněženky. Zásilky do 150 eur, které dorazí na území EU po 30. červnu budou podléhat proclení podle nových pravidel. Za každou položku v zásilce bude muset příjemce zaplatit paušální clo tři eura. Výjimkou jsou případy, kdy jsou nějaké položky v balíčku duplicitní. Za ně se bude odvádět jen jeden celní poplatek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rada Evropské unie tímto krokem reaguje na prudký nárůst počtu levných zásilek. Změna se dotkne mimo jiné i platforem Temu, Shein či Aliexpress. V praxi se ale vztahuje obecně na jakékoli balíčky poslané ze třetích zemí, ať už jde o Čínu, Koreu, Japonsko nebo třeba USA.

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Zejména čínské balíčky totiž Evropu zaplavují a evropští obchodníci prakticky nejsou schopni cenově konkurovat. „Čísla jsou alarmující. V roce 2025 dorazilo do Evropy odhadem šest miliard zásilek z Číny. Jinými slovy, každou vteřinu do EU dorazilo 190 balíčků, z nichž podle odhadů Evropské komise bylo 65 procent záměrně podhodnoceno, aby se odesílatelé vyhnuli poplatkům,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Exponenciální nárůst počtu balíčků zažívá i Česko. V roce 2023 sem přišly zhruba tři miliony těchto zásilek, v roce 2025 už to bylo 105 milionů.

Ať balíčků ubyde

Cílem zmíněného nařízení je proto mimo jiné i snížení počtu těchto balíčků a narovnání tržního prostředí. „Současný systém není výsledkem efektivity čínských firem, ale systematického obcházení pravidel, která musejí plnit všichni evropští obchodníci,“ upozorňuje Prouza.

Zda ale bude mít evropské nařízení kýžený efekt a zásilek ubude, není jasné. Jistý je jen výběr cla, bez jehož zaplacení nebude zásilka vpuštěna do volného oběhu a příjemce se k ní nedostane. Jak se k tomu ale postaví zákazníci, zůstává otázkou.

„Lze předpokládat, že jistým způsobem clo hlavní výhodu, tedy velmi nízké ceny, zasáhne,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci. To potvrzují i prodejci. „Nová daň se dotkne hlavně nejlevnějšího zboží za pár korun. U drobností, jako jsou kryty na mobil, může cena kvůli poplatkům stoupnout o desítky až stovky procent,“ dodává šéf Heureka.cz David Chmelař.

Cena je přitom zpravidla důvod, proč zákazníci platformy typu Temu volí. Je tak možné, že u některého zboží poptávka opravdu klesne. „U dražšího zboží lidé nakupovat nepřestanou, ale u levných balíčků čekáme velký propad,“ dodává Chmelař.

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Jakmile bude český spotřebitel porovnávat dva produkty s podobnou cenou, nákup od českého prodejce by mohl být výhodnější. „Jakmile se cena z Číny přiblíží cenám v Česku, riskovat se už nevyplatí a lidé raději nakoupí doma. U českého prodejce mají zboží hned druhý den, mohou ho snadno reklamovat a mají na něj dvouletou záruku,“ myslí si Chmelař.

Zmíněné platformy však mají jako argument poštovné zdarma, které u nich bývá pravidlem. „Upřímně řečeno, tři eura za položku neznamenají žádnou zásadní revoluci. Bavíme se o platformách, které prodávají tričko za sto korun s dopravou zdarma. Přičtěte k tomu 75 Kč cla a pořád je to pro část spotřebitelů výhodné. Paušální clo samo o sobě objem zásilek výrazně nesníží,“ myslí si Prouza.

Evropští a potažmo čeští obchodníci mají ceny zpravidla výrazně vyšší a zmíněné poštovné zdarma nabízí až od určité částky. Zpravidla v řádu tisíců korun.

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Také doba dodání se u zásilek ze třetích zemí postupně zkracuje. Před deseti lety bylo běžné na balíček z Číny čekat i měsíc, dnes není výjimkou, když dorazí do týdne. Pokud zákazník díky nulovému poštovnému a nízké ceně samotného produktu ušetří a jen si bude muset připlatit tři eura a týden počkat, nebude pro něj možná zmíněný poplatek rozhodujícím faktorem zda nakoupit u českého obchodníka nebo u zahraničního e-shopu.

Varianta přesunu do skladů

Také existuje šance, že cizí firmy zareagují na situaci po svém tak, jak se už v minulosti stalo. V roce 2021 přesunula platforma Aliexpress část svých skladů do Evropy, primárně do Polska, Španělska a Francie. Reagovala tím na tehdejší nařízení, kdy od 1. července 2021 končilo osvobození od DPH pro zásilky do 22 eur.

Z toho lidé profitovali hned několikrát. Povinnost procházet celním řízením a řešit clo či DPH zcela odpadla, protože zboží k příjemci putovalo ze skladů v EU. Vše už tak odvedl obchodník. Navíc se díky evropským skladům výrazně zrychlilo doručení, a to z několika týdnů na několik dnů. V konečném důsledku se tak pro zájemce stalo objednávání z Aliexpressu stejně jednoduché jako u evropského obchodníka. Jen za nižší ceny a často i s nulovým poštovným.

Obecně totiž umějí velké platformy reagovat na změny podmínek až překvapivě flexibilně. „Když začala česká Celní správa aktivněji kontrolovat zásilky z Číny, do dvou týdnů začala letadla z Číny přistávat místo Česka v Maďarsku, které veškerá nebezpečí z Číny ignorovalo,“ uvádí příklad Prouza.

Na druhé straně by ale byl přesun skladů do Evropy paradoxně pro evropský trh výhodný. A podle některých by takový krok mohl být pro asijské kolosy paradoxně spíše ke škodě. „Ztrácejí tím svou největší výhodu – obří nabídku. Do evropských skladů totiž dokážou navézt jen zlomek toho nejprodávanějšího zboží,“ říká David Chmelař. A pokud leží zboží v evropském skladu, musí splňovat i evropské standardy bezpečnosti a kvality.

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„Dlouhodobě je to postaví na stejnou startovní čáru s českými prodejci a zároveň to zvýší bezpečnost zákazníků, což je pro férový trh jedině dobře,“ dodává Chmelař. S tím souhlasí i další. „Ve chvíli, kdy bude zboží ve skladech v Evropě, mělo by být snadnější pro příslušné orgány provádět kontroly a ověřovat například bezpečnost výrobků,“ vysvětluje Vetyška.

Dnes mají totiž jednotlivé země kapacitu otestovat jen malou část balíčků. A pokud je náhodou výrobek vyhodnocen jako závadný, Čína reaguje s klidem. „Omluví se, danému zákazníkovi vrátí peníze – a za pár dní je ta stejná jedovatá hračka znovu v nabídce pod jiným jménem. Zabavení pár stovek ze šesti miliard zásilek je riziko, které čínská tržiště klidně nesou,“ poukazuje Prouza.

Proto by přesunutí skladů do Evropy hrálo novým nařízením do karet. Díky tomu by jednotlivé země mohly kontrolovat i celé sklady na území EU. „A v případě zdravotní závadnosti nebo zfalšované značky bude zabaven celý sklad. Číňané se začnou bát a automaticky se řada problémů vyřeší,“ myslí si Prouza.

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