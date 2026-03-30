Konkrétně mělo jít o 140 gramové balení s datem spotřeby do 1. dubna 2026, jeho šarže je označena kódem L862026076.
Vadný výrobek dodala firma hned na několik prodejen potravinového řetězce Globus v Praze na Zličíně a v Čakovicích. Pozor by si měli dát i zákazníci Globusu z Chomutova a Jenišova. Kontaminovaný salát se ale do prodeje dostal i v provozovně Řeznictví Horoměřice nebo v sedlčanském obchodě JIP PLUS.
Nebezpečí v kojeneckém mléce. Tento výrobek obsahuje nadměrně moc toxinů
„Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít vzhledem k deklarované době použitelnosti danou šarži potraviny doma, aby ji v žádném případě nekonzumovali,“ varoval v pondělí tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
Potravinářská inspekce nařídila neprodlené stažení závadného výrobku z obchodů a výrobci nařídila přerušit výrobu jak této konkrétní potraviny, tak i dalších produktů s podobným obsahem. Zákaz platí až do prokázání nezávadnosti daných výrobků a surovin, kterou musí firma doložit laboratorními rozbory uskutečněnými na vlastní náklady.
Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy
Obsažené bakterie způsobují onemocnění s názvem listerióza, které se projevuje příznaky podobnými střevní chřipce. Mezi ně patří nevolnost, průjem, zvýšená horečka nebo bolest břicha, které se mohou projevit až v rámci týdnů. Pokud se problém neřeší ihned, může se infekce rozšířit i do nervového systému a mozku. Nákaza listeriózou je nebezpečná zejména pro rizikové skupiny, jakou jsou senioři nebo těhotné ženy.