Globus musí stáhnout závadný bramborový salát. Obsahuje nebezpečnou bakterii

Autor:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v bramborovém salátu prodávaném v řetězci Globus přítomnost nakažlivých bakterií způsobujících listeriózu. Pochybení zjistili inspektoři v rámci běžné úřední kontroly, při které přítomnost bakterií potvrdil laboratorní rozbor ve výrobku od české firmy MASO WEST.

Bramborový salát od firmy MASO WEST obsahující listerie. (30. března 2026) | foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Konkrétně mělo jít o 140 gramové balení s datem spotřeby do 1. dubna 2026, jeho šarže je označena kódem L862026076.

Vadný výrobek dodala firma hned na několik prodejen potravinového řetězce Globus v Praze na Zličíně a v Čakovicích. Pozor by si měli dát i zákazníci Globusu z Chomutova a Jenišova. Kontaminovaný salát se ale do prodeje dostal i v provozovně Řeznictví Horoměřice nebo v sedlčanském obchodě JIP PLUS.

„Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít vzhledem k deklarované době použitelnosti danou šarži potraviny doma, aby ji v žádném případě nekonzumovali,“ varoval v pondělí tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Potravinářská inspekce nařídila neprodlené stažení závadného výrobku z obchodů a výrobci nařídila přerušit výrobu jak této konkrétní potraviny, tak i dalších produktů s podobným obsahem. Zákaz platí až do prokázání nezávadnosti daných výrobků a surovin, kterou musí firma doložit laboratorními rozbory uskutečněnými na vlastní náklady.

Obsažené bakterie způsobují onemocnění s názvem listerióza, které se projevuje příznaky podobnými střevní chřipce. Mezi ně patří nevolnost, průjem, zvýšená horečka nebo bolest břicha, které se mohou projevit až v rámci týdnů. Pokud se problém neřeší ihned, může se infekce rozšířit i do nervového systému a mozku. Nákaza listeriózou je nebezpečná zejména pro rizikové skupiny, jakou jsou senioři nebo těhotné ženy.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.