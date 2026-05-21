Český talent mixujte s americkou dravostí, radí úspěšní startupisté

Autor:
  17:30
Česká technologická scéna má silný potenciál, ale k úspěchu na globálním trhu jí často chybí dravost a schopnost se prodat. Ukazuje se přitom, že ty nejúspěšnější nápady nemusí být složité. Klíčem k úspěchu je najít díru na trhu, poskládat fungující mezinárodní tým a nebát se velkých ambicí, shodli se úspěšní zakladatelé a investoři na konferenci Backstage pořádanou investiční skupinou Rockaway.
Konference Backstage na pražském Žofíně 20. května 2026 | foto: Rockaway

Cesta z Česka za globálním úspěchem může vypadat různě. Jaroslav Beck udělal díru do světa s chytlavou hudební hrou, ve které hráči ve virtuální realitě zasahují světelným mečem cíle v rytmu hudby. Jeho Beat Saber pak koupila Meta Marka Zuckerberga. Dnes Beck své vizionářství posouvá úplně jiným směrem – od zdravého životního stylu až po technologickou bezpečnost.

„Snažíme se, aby se nová generace umělé inteligence vyvíjela přímo v Evropě. Nechceme být jen pasivními spotřebiteli technologií zvenčí,“ zdůrazňuje Beck. Kromě toho, že se dnes věnuje iniciativám jako je výroba limonád bez cukru, přinesl na trh zásadní technologickou novinku – jakousi „čističku“ umělé inteligence s názvem AI Scan.

Od světelných mečů k limonádám a „čističce“ AI

Tento nástroj řeší obavu mnoha moderních firem: zda jsou výsledky z AI bezpečné a objektivní. „Vyvinuli jsme nástroj AI Scan, který skenuje, jaké změny se v jazykových modelech po tréninku staly a zda výrobce modelu zanesl cokoli problematického. Firmy tak konečně zjistí, zda jejich finanční analýzy nevyplývají z modelu, který má své skryté preference.“

Další dva úspěšné projekty ukazují, jak široké využití umělá inteligence má, od zábavy po přísnou korporátní bezpečnost.

Vlastimil Venclík se pro změnu rozhodl proměnit sportovní průmysl. Nejprve založil sázkovou kancelář pro e-sporty Oddin.gg a teď ve firmě Valka.ai vyvíjí digitální avatary, kteří dokážou v reálném čase komentovat sportovní zápasy. „Dnes máme k dispozici jen textové chatovací okno. My chceme komunikaci s AI polidštit – dodat jí tvář, hlas a emoce,“ popisuje svůj záměr.

Fanoušci si tak mohou avatara personalizovat podle sebe: „Můžete si je nastavit tak, aby mluvili o vašich oblíbených hráčích, a vybrat si, zda má být komentář plný emocí, nebo naopak čistě faktický a technický.“

Filip Dvořák z Filuta.ai pak staví umělou inteligenci, která umí hledat pověstné jehly v kupkách sena. Jeho systém nachází uplatnění v energetice, infrastruktuře a tam, kde je kriticky důležité dodržování regulací. AI v jeho podání detailně kontroluje, zda všechny firmy v celém dodavatelském řetězci splňují veškeré potřebné certifikace nebo mezinárodní sankce.

„Současné modely jsou často jen černá schránka – nasají data a něco napodobují. Naše hlavní přínosy jsou v oblastech, kde je potřeba spolehlivý a korektní výstup,“ vysvětluje Dvořák s tím, že propojování neuronových sítí s přesnými matematickými rovnicemi dává systému nekompromisní spolehlivost.

Všichni zakladatelé se shodují na jednom zásadním receptu: pokud chcete s českým nápadem uspět globálně, musíte chytře postavit českoamerický tým. Česko má špičkové technické talenty srovnatelné s lidmi ze Stanfordu nebo Berkeley, ale chybí tu marketing a schopnost prodat se, zaznělo na konferenci Backstage.

Ideální model proto spočívá v rozdělení rolí. Vývojové jádro zůstává kvůli efektivitě nákladů v České republice, zatímco obchodní a marketingová síla se buduje přímo v USA.

Technika doma, dravost venku

Most mezi Evropou a USA nám umožňuje být extrémně kapitálově efektivní. V Americe bychom špičkový technický talent finančně vůbec nedokázali zaplatit, a proto klíčovou část týmu necháváme v Česku. V USA naopak stavíme obchod a marketing, protože tamní trh má obrovskou sílu a dravý tlak na klienta,“ popisuje Dvořák logiku českoamerického fungování.

Mít dobrý nápad a šikovný tým je ale jen polovina úspěchu. Tou druhou je potřeba překonávat nevýhody menšího lokálního trhu a sehnat investory. Pokud možno i ty velké.

„Při filtraci projektů máme tři hlavní pruhy. První je zakladatel, jeho zkušenosti a mezinárodní mindset. Druhý je potenciál velkého trhu. A třetí je technologická unikátnost,“ vysvětluje Petr Šmíd z fondu Rockaway Ventures, jak si investoři vybírají, do kterého startupu vloží svoje peníze. Vybraným projektům pomáhá otevírat dveře k velkým americkým fondům nebo networkingu na akcích typu Tech Week v New Yorku.

„Hledáme řešení, kterého nelze dosáhnout jen tím, že si zítra sednete a snadno ho naklikáte pomocí veřejných nástrojů jako Claude nebo ChatGPT. Bez unikátní technologie a globálních ambicí dnes velkou firmu nevybudujete.“

Český talent mixujte s americkou dravostí, radí úspěšní startupisté

