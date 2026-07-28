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Schodek rozpočtu bude příští rok hluboko pod 400 miliard, avizoval Babiš

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  9:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliard korun, oznámil premiér Andrej Babiš. V letošním roce stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic.

Babiš při příchodu na rozpočtové jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou připomněl, že vláda slíbila Bruselu udržet strukturální schodek veřejných financí pod 2,9 procenta hrubého domácího produktu

„Tak je jasné, že deficit musí být významně pod 400 miliard. My samozřejmě tlačíme ministry, aby šetřili, aby snižovali provozní náklady, aby to dělali racionálně,“ řekl. „Máme zájem, aby byl co nejnižší deficit, ale na druhé straně potřebujeme investovat,“ zdůraznil premiér.

Rozpočet v pololetí prohloubil deficit na 183,6 miliardy korun

V příštím roce očekává investice do zdravotnických zařízení, zmínil mimo jiné budování psychiatrických nemocnic, chirurgických pavilonů či onkologických center. Pokračovat podle něj bude výstavba dálnic i obchvatů měst. Potvrdil také, že by výdaje na obranu měly činit dvě procenta HDP.

Babiš uvedl, že ke splnění maximální hodnoty rozpočtového schodku by měly přispět nové zdroje příjmů, které vláda očekává od zavedení elektronické evidence tržeb (EET) nebo od tvrdšího postupu vůči nelegálnímu zaměstnávání. Zároveň odmítl, že by změna pravidel rozpočtové odpovědnosti, kterou vetoval prezident Petr Pavel a kterou chce vláda opětovně prosadit ve Sněmovně, měla zcela rozvolnit výdajová pravidla státu.

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