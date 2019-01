Babiš vyráží do Asie. Chce podpořit politické a obchodní vztahy

„Velký zájem podnikatelů o účast v misi potvrzuje důležitost ekonomické diplomacie realizované premiérem a ministerstvem průmyslu a obchodu,“ uvedl Stanislav Kázecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který podnikatelskou misi vede.

V Singapuru se vybraní byznysmeni setkají s premiérem Lee Hsien Loongem. Podle úřadu vlády by se mělo hovořit především o otázkách obchodní spolupráce i v kontextu širšího regionu.

O den později v thajském Bangkoku podnikatelé doprovodí Andreje Babiše a Martu Novákovou na jednání s thajským ministrem obrany. Český premiér se setká i se svým místním protějškem Prajutchem Čan-Očou. „Je to první návštěva českého premiéra v Thajsku,“ uvedl Babiš a připomněl, že s Čan-Očou se setkal již při dvou příležitostech v Evropě.

„Je to velice důležité teritorium pro náš obranný průmysl, například tam nabízíme naše letouny L-39,“ dodal premiér. Při návštěvě by mělo být slavnostně oznámeno zahájení přímé letecké linky Bangkok - Praha v letošním roce.

V Indii se Babiš ve městě Gándhínagar zúčastní ekonomického fóra Vibrant Gujarat Summit. Česko patří mezi partnerské země letošního devátého ročníku, který se ve státě Gudžarát koná každé dva roky. Při příležitosti konání summitu by se měla uskutečnit schůzka s indickým premiérem Naréndrou Módím.

„Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik. Thajsko a Singapur jsou pro české firmy bránou do jihovýchodní Asie a celého asijsko-pacifického regionu. Singapur je navíc jednou z nejvíce konkurenceschopných zemí světa s velkou kupní silou,“ dodal Stanislav Kázecký.

Roční vývoz za 36 miliard korun

České firmy do Indie vyvážejí zboží za 15 miliard korun ročně, největší podíl mají dodávky pro automobilový průmysl. Vývoz do Singapuru za posledních osm let narostl ze dvou na 7 miliard korun za rok. Nejžádanější jsou české elektronické komponenty a zařízení, systémy pro automatizaci výroby či měřící přístroje. Do Thajska se z Česka vyváží zboží za 4 miliardy korun ročně, dominují energetická zařízení, automobilové komponenty nebo umělá střívka pro potravinářství.

„Je velice důležité, abychom neměli 85 procent celého exportu do Evropské unie, ale měli jasnou strategii v Asii i Africe. Je to velká příležitost pro naše firmy,“ uvedl tento týden Babiš.

Do Asie s Babišem odjíždějí firmy z obranného a energetického průmyslu, výrobci zdravotnických prostředků, letecké techniky, strojírenské firmy, ale také výrobci luxusního skla, finanční společnosti nebo zástupci e-commerce.

Premiér Andrej Babiš dlouhodobě prosazuje větší ekonomickou diplomacii a napomáhání zájmů českých firem v zahraničí. Naposledy ho v loni v prosinci při diplomatické misi v Maroku doprovázela čtyřicítka tuzemských podniků. V letošním roce plánuje Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizovat dalších nejméně 11 podnikatelských misí.