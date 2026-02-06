Na videu zveřejněném na Facebooku Babiš řekl, že úkolem současné vlády je dělat exportní diplomacii. „Naše vláda bude dělat maximum pro to, abychom našim exportérům pomáhali,“ dodal.
Premiér se během návštěvy seznámil s výrobními kapacitami společnosti, s technologickým zázemím a prohlédl si mimo jiné skyfox i letoun L-159. „Nejvíce se zajímal o bližší představení letounu Skyfox a společně jsme probrali aktuální obchodní příležitosti tohoto letadla,“ řekl prezident Aera Viktor Sotona.
Sotona v lednu řekl, že pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat první kusy na začátku příštího roku. Skyfoxy by mohla Ukrajina využít při likvidaci dronů.
Letouny L-39 místo L-159? Aero Vodochody je mohou Ukrajincům dodat už v roce 2027
Nové letouny by mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády, o které projevila zájem už dříve, avšak podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) by prodej nebyl z českého pohledu výhodný. Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly.
„Aero Vodochody má obrovskou tradici, je to jeden z mála odkazů na zlaté časy našeho průmyslu, který nám dělá skvělé jméno ve světě i dnes. Naše vláda bude podporovat české firmy nejen doma, ale samozřejmě to budeme dělat i ve světě,“ uvedl dnes při návštěvě Aera premiér. Aero navštívil i v roce 2018, kdy se zúčastnil slavnostního představení nového letounu, nyní známého právě jako skyfox
Sobectví, kritizuje Pavel vládu za to, že nechce prodat letadla Ukrajině
Aero vyrábí pro státní podnik LOM Praha skyfoxy pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Předaných jich je šest, zbývající dva objednané stroje dodá do konce letošního roku. Předloni společnost dodala stroje L-39 Skyfox Vietnamu, minulý rok pokračovala v dodávkách pro maďarské letectvo, kterému už předalo osm letounů z 12 objednaných.
Zbývající čtyři stroje budou v roce 2028. Babiš ve videu zmínil, že Aero prodalo celkem 36 letounů. Podle mluvčího Aera Lukáše Hory jsou v počtu zahrnuté čtyři stroje, které Aero prodalo zákazníkovi, o kterém společnost nemůže poskytnout žádné informace.
Zájem o letouny projevilo například několik afrických zemí, například Uganda, Nigérie nebo Ghana.