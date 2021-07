Někdy těžko vysvětlujeme, že normální je pracovat, říká sociální pracovnice

Ženám, které se dostaly do azylového domu, číní finance často velké potíže. „Řekla bych, že devadesát procent klientek není finančně gramotných,“ říká svou zkušenost Jana Mikušová, která se za podpory Nadace Terezy Maxové snaží spolu se svými kolegyněmi s tímto problémem svým klientkám pomoci.



Ve vašem azylovém domě nabízíte klientkám mimo jiné i lekce finanční gramotnosti. Máme si to představit jako klasickou hodinu ve škole?

Ani ne, je to spíše forma besed. Na začátku každého ročníku pátráme, co by maminky zajímalo. Samozřejmě to i vidíme, jelikož jejich příběhy známe. Probíráme například sociální dávky, jelikož k nám většinou všechny přijdou bez peněz, takže to je velké téma. Další důležitou oblastí je výživné, přesněji jak jej vymáhat, jak se k tomu postavit a podobně. Celá řada témat se týká také hospodaření, například levné nakupování nebo šetření potravinami. Nedávno jsme řešili, co finančně obnáší, když jdou děti do školy. Všechno se to zkrátka točí kolem peněz.