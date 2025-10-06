Operátor trhu, společnost OTE v sobotu oznámila, že dodavatel energií AZ Energies s. r. o., který nemá dostateční finanční zajištění, pozbyl oprávnění dodávat elektřinu a zemní plyn. Klienti této firmy byli podle platné legislativy převedeni k dodavatelům poslední instance (DPI), kteří jsou stanoveni energetickým zákonem.
„V případě dodávek energií v režimu DPI se jedná o dodavatele podle adresy odběrného místa a dané distribuční oblasti,“ říká Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol.
|
AZ Energies kvůli neplnění závazků skončila. Dodávala energie pro 2800 odběratelů
Na území hlavního města Prahy a Roztok je dodavatelem poslední instance v případě elektřiny společnost Pražská energetika, pro oblast jižních Čech a Moravy na distribučním území EG.D je jím E.ON Energie a pro zbytek republiky spadající pod distribuční území ČEZ Distribuce je DPI ČEZ Prodej.
U zemního plynu v Praze a okolí je to Pražská plynárenská, na distribučním území Gasnet je dodavatelem poslední instance společnost innogy a na území jižních Čech a části Vysočiny – distributora Gas Distribution, roli DPI zastává E.ON Energie.
Na trhu je z čeho si vybírat
Klienti jsou k dodavatelům poslední instance převedeni automaticky a mají nejdéle šest měsíců na to, aby uzavřeli smlouvu s novým dodavatelem a ten stihl v tomto termínu převod odběrného místa. Odborníci se shodují, že pro zimní období se spíše vyplatí ceny elektřiny i zemního plynu fixovat.
|
Trh s energiemi je stabilní, dodavatelé lákají na slevy nové zákazníky
„Pokud se tak nestane, jsou odběrná místa po těchto šesti měsících automaticky převedena ke stejným DPI na běžné ceníky na dobu neurčitou,“ upozorňuje Matoušek. Jak dodává, podle příslušných ceníků budou klienti u dodavatelů poslední instance hradit cenu elektřiny dle denního trhu, která bude v podzimních a zimních měsících spíše vyšší, plus přirážku dodavatele.
Například u ČEZ Prodej je to 350 korun za megawatthodinu a to bez daně. Stejně tak měsíční plat je u ČEZ Prodej stanoven na 230 Kč za měsíc bez DPH (s DPH 278,3 Kč/měsíc), což je zhruba 100 Kč bez DPH vyšší než běžné fixní platy.
|
Kolik budou stát energie? Dodavatelé zlevňují, zároveň řeší nejistotu kolem povolenek
Matoušek dotčeným klientům AZ Energies také doporučuje, aby si zkontrolovali platební příkazy a okamžitě přestali hradit svému bývalému dodavateli zálohy. Příslušní DPI jim automaticky pošlou platební kalendář a potřebné informace. Ve vlastním zájmu by si měli také vyfotit a opsat stav elektroměru a plynoměru a zadat samoodečet na stránkách distributorů elektřiny a plynu.
Neměli by příliš dlouho vyčkávat, ale naopak urychleně by měli sjednat smlouvu s novým dodavatelem, který se následně postará o veškeré formality a klienty z režimu DPI vyvede. Na trhu jsou momentálně zajímavé nabídky včetně odměn za uzavření nové smlouvy.
Společnost Centropol již od poloviny minulého týdne zaznamenala zvýšený zájem o právě řad klientů AZ Energies. Za uzavření nové smlouvy se změnou dodavatele vyplácí na účet odměnu 2 tisíce korun, u elektřiny i 3 tisíce korun. „Klienty z režimu DPI vyvedeme ve zrychleném režimu 10 dnů u dodávky elektřiny a 5 dnů u dodávky zemního plynu,“ říká Matoušek.