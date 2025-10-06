Klienti zkrachovalé AZ Energies mají půl roku, aby si našli nového dodavatele

  11:16
Během víkendu skončili klienti společnosti AZ Energies v režimu dodavatelů poslední instance. Podle posledního srpnového reportu operátora trhu OTE je to 2 839 odběrných míst, z toho 2 248 elektřina a 591 zemní plyn. Jejich majitelé si musí do šesti měsíců najít nového dodavatele. Přechod k novému stálému dodavateli by měli realizovat co nejdříve, doporučuje odborník.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Operátor trhu, společnost OTE v sobotu oznámila, že dodavatel energií AZ Energies s. r. o., který nemá dostateční finanční zajištění, pozbyl oprávnění dodávat elektřinu a zemní plyn. Klienti této firmy byli podle platné legislativy převedeni k dodavatelům poslední instance (DPI), kteří jsou stanoveni energetickým zákonem.

„V případě dodávek energií v režimu DPI se jedná o dodavatele podle adresy odběrného místa a dané distribuční oblasti,“ říká Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva společnosti Centropol.

AZ Energies kvůli neplnění závazků skončila. Dodávala energie pro 2800 odběratelů

Na území hlavního města Prahy a Roztok je dodavatelem poslední instance v případě elektřiny společnost Pražská energetika, pro oblast jižních Čech a Moravy na distribučním území EG.D je jím E.ON Energie a pro zbytek republiky spadající pod distribuční území ČEZ Distribuce je DPI ČEZ Prodej.

U zemního plynu v Praze a okolí je to Pražská plynárenská, na distribučním území Gasnet je dodavatelem poslední instance společnost innogy a na území jižních Čech a části Vysočiny – distributora Gas Distribution, roli DPI zastává E.ON Energie.

Na trhu je z čeho si vybírat

Klienti jsou k dodavatelům poslední instance převedeni automaticky a mají nejdéle šest měsíců na to, aby uzavřeli smlouvu s novým dodavatelem a ten stihl v tomto termínu převod odběrného místa. Odborníci se shodují, že pro zimní období se spíše vyplatí ceny elektřiny i zemního plynu fixovat.

Trh s energiemi je stabilní, dodavatelé lákají na slevy nové zákazníky

„Pokud se tak nestane, jsou odběrná místa po těchto šesti měsících automaticky převedena ke stejným DPI na běžné ceníky na dobu neurčitou,“ upozorňuje Matoušek. Jak dodává, podle příslušných ceníků budou klienti u dodavatelů poslední instance hradit cenu elektřiny dle denního trhu, která bude v podzimních a zimních měsících spíše vyšší, plus přirážku dodavatele.

Například u ČEZ Prodej je to 350 korun za megawatthodinu a to bez daně. Stejně tak měsíční plat je u ČEZ Prodej stanoven na 230 Kč za měsíc bez DPH (s DPH 278,3 Kč/měsíc), což je zhruba 100 Kč bez DPH vyšší než běžné fixní platy.

Kolik budou stát energie? Dodavatelé zlevňují, zároveň řeší nejistotu kolem povolenek

Matoušek dotčeným klientům AZ Energies také doporučuje, aby si zkontrolovali platební příkazy a okamžitě přestali hradit svému bývalému dodavateli zálohy. Příslušní DPI jim automaticky pošlou platební kalendář a potřebné informace. Ve vlastním zájmu by si měli také vyfotit a opsat stav elektroměru a plynoměru a zadat samoodečet na stránkách distributorů elektřiny a plynu.

Neměli by příliš dlouho vyčkávat, ale naopak urychleně by měli sjednat smlouvu s novým dodavatelem, který se následně postará o veškeré formality a klienty z režimu DPI vyvede. Na trhu jsou momentálně zajímavé nabídky včetně odměn za uzavření nové smlouvy.

Společnost Centropol již od poloviny minulého týdne zaznamenala zvýšený zájem o právě řad klientů AZ Energies. Za uzavření nové smlouvy se změnou dodavatele vyplácí na účet odměnu 2 tisíce korun, u elektřiny i 3 tisíce korun. „Klienty z režimu DPI vyvedeme ve zrychleném režimu 10 dnů u dodávky elektřiny a 5 dnů u dodávky zemního plynu,“ říká Matoušek.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

6. října 2025  11:24

6. října 2025  11:16

6. října 2025

5. října 2025

5. října 2025

5. října 2025

5. října 2025  10:14

AZ Energies kvůli neplnění závazků skončila. Dodávala energie pro 2800 odběratelů

Dodavatel energií AZ Energies, který měl zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, skončil. Podle informací společnosti OTE, operátora trhu s elektřinou a plynem pozbyla AZ Energies možnost...

2. října 2025  21:09,  aktualizováno  5.10 8:38

