AZ Energies nezvládá plnit závazky a končí. Dodává energie do 2800 odběrných míst

Dodavatel energií AZ Energies, který má zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, končí. Zákazníkům rozesílá e-maily s informací, že jim přestane dodávat elektřinu či plyn během několika dní. Mohou si buď sami obstarat jiného poskytovatele energií, nebo přejdou pod dodavatele poslední instance.
Energetický regulační úřad (ERÚ) na obchodníka AZ Energies se sídlem v Pardubicích registruje od začátku roku víc než 150 stížností. Napsal to ve čtvrtek server Seznam Zprávy.

Společnost v e-mailu klientům píše, že se nachází ve výrazně kritické finanční situaci, která už dospěla do bodu, kdy není možné v nastaveném režimu nadále plnit všechny závazky vůči zákazníkům. Přesné datum ukončení dodávek firma neuvádí.

Změnit dodavatele energií bude jednodušší, začala platit nová pravidla

Obchodník AZ Energies měl v posledních měsících problém s vyplácením závazků vůči zákazníkům. Některým nevracel vzniklé přeplatky a neproplácel faktury za elektřinu, kterou od nich vykoupil ze solárních elektráren. Právě na to si zákazníci stěžují u ERÚ.

AZ Energies přišla v době energetické krize v roce 2022 o 38 milionů korun kvůli krachu společnosti Manta Commodities. Tato firma tehdy nedodala energii podle uzavřených smluv a ostatní dodavatelé včetně AZ Energies museli nakoupit energie jinde za vyšší ceny. V případě AZ Energies to představovalo investici 80 milionů korun, píše server.

Energošmejdi se aktivizují s oživením trhu. Úřad loni rozdal rekordní pokuty

Pokud si zákazníci AZ Energies nenajdou včas jiného dodavatele, přejdou pod dodavatele poslední instance, kde jsou ceny zpravidla vyšší. Dodavateli poslední instance jsou v Česku pro odběratele elektřiny ČEZ Prodej, E.ON a Pražská energetika, pro odběratele plynu E.ON, Innogy a Pražská plynárenská. Odběrných míst na elektřinu měla AZ Energies v srpnu 2248, na plyn 591.

