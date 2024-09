Avon míří do drogerií. Produkty značky budou nově k dostání v Rossmannu

V České republice působí Avon od roku 1991 a postupně se stal jednou z nejoblíbenějších značek kosmetiky českých žen. Zařazení sortimentu nejoblíbenějších produktů do nabídky drogerií Rossmann je jejím prvním vstupem na maloobchodní trh.

Vybrané produkty, především z kategorie parfémů značky Avon, mohou zákazníci v jednotlivých prodejnách Rossmann zakoupit již v těchto dnech. V průběhu září a října se pak postupně Avon nabídka rozšíří až na 90 nejoblíbenějších produktů a produktových řad, a to nejen ve všech kamenných prodejnách, ale i v rámci e-shopu v aplikaci.

Zákaznice tedy budou moci jednoduše vyzkoušet například vůně z kolekce Far Away, včetně nového parfému Far Away Shine, pleťové výrobky řady Anew nebo nejprodávanější výrobek značky Avon – tužky na oči Glimmerstick v deseti různých odstínech.

„Díky spolupráci můžeme zpřístupnit naši značku a oblíbené výrobky novým zákaznicím i zákazníkům po celé České republice a oslovit tak ještě více těch, kteří chtějí kvalitní, inovativní a hlavně cenově dostupné kosmetické výrobky,“ říká Karina Takovenko, generální ředitelka Avon pro centrální Evropu.

„Našim zákazníkům chceme nabízet co nejširší sortiment zboží napříč všemi kategoriemi. Z toho důvodu jsme velice rádi, že se zařadíme k exkluzivním prodejcům Avon produktů v České republice a také k prvním prodejcům těchto produktů v kamenných prodejnách v rámci EU vůbec,“ říká Michal Široký, ředitel nákupu Rossmann.

Přímý prodej uvadá

Tržby v osobním prodeji podle posledních dostupných dat v roce 2022 v České republice přesáhly devět miliard korun, ovšem meziročně zaznamenaly devítiprocentní pokles. Prací v osobním prodeji se přitom na celém světě živí 115 milionů lidí, nejvíce v Asii (67 milionů) a Americe (30 milionů, z toho jen v USA téměř 15 milionů).

Český trh osobního prodeje patří stabilně mezi největší v Evropě. Devítimiliardové tržby byly v roce 2022 šesté největší v EU. Suverénně největším evropským trhem je Německo, kde se přímým prodejem živí téměř milion lidí a loňské tržby tam přesáhly 17 miliard eur (přes 400 miliard korun). Následují další velké evropské země, jako Francie, Itálie, Polsko či Španělsko. Celkově v EU loni tržby dosáhly 28,6 miliardy eur (700 miliard korun) a přímý prodej dává možnost výdělku více než šest milionům lidí v EU, z čehož tři čtvrtiny jsou ženy.

Alespoň částečně si přímým prodejem přivydělává 330 tisíc Čechů, 80 procent z nich jsou ženy. „Ženy především oceňují flexibilitu práce, která jim umožňuje buď věnovat se přímému prodeji jako hlavnímu či rodinnému podnikání nebo naopak jako možnosti přivýdělku, např. při studiu nebo rodičovské dovolené,“ vysvětluje generální sekretářka Asociace osobního prodeje (AOP) Lenka Mrázová.