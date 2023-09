Kde dozrávají avokáda pro české žaludky? Na kraji Prahy

Klíčem pro růst bylo rozhodnutí dozrávat avokáda, ale i manga až přímo v Praze, protože až potom začíná čtyř až pětidenní období, kdy je ovoce v tom nejlepším stavu pro snězení. Chutná tedy jako po utržení. Díky novému voskování avokád se teď firmě povedlo prodloužit možnou spotřebu až na 10 dní, popisují její majitelé Martina Procházková a Vojtěch Havránek.

Avokádo, stejně jako například melouny, banány nebo fíky patří mezi klimakterické plody. Dozrává tak díky etylénu, který si samo vytvoří. „Když vytvoříte vhodné podmínky, zejména teplo a vlhkost, tak se začne vytvářet etylén od pecky,“ řekla Havránková. Podobný proces se dělá uměle s banány, které kvůli tomu, že etylén proudí v prostředí, dozrávají naopak od slupky.

V budově tak nyní stojí čtyři zrárny, ve kterých firma experimentuje se správnými parametry, aby plody byly co nejchutnější. Zrají tam dva až sedm dní. Problémem je, že ideální kombinace je pro každou odrůdu, ale skoro i lokalitu, jiná.

Chyba při experimentu zničí 4000 plodů

Pracovníci firmy si už sedm let vedou statistiky, jaké teploty jsou ideální, ale i tak nejde o jednoduchou záležitost. „Například letos je silnější vliv El Niño takže avokáda v Peru dozrávají dost jinak, než jsme zvyklí,“ popsal technolog z firmy Ondřej Nedoma. U hlavních zemí původu podle něj nyní skoro na 90 procent ví, co čekat a dělat. Je ale vždycky možné, že se posune odjezd lodi, zboží se opozdí třeba i o měsíc a statistiky jsou pak podle něj prakticky k ničemu. Každý pokus o dozrání pak podle něj poměrně drahý, protože vždy se dozrává minimálně jedna paleta, kde je 4000 plodů.

Několik týdnů nazpátek pak firma přikoupila voskovač, kterým avokádo před zráním naleští. „Vytvoří to na povrchu krustičku, která udržuje vodu. Při transportu zralého avokáda se vám může udělat otlačení, protože je měkké, vytvoří se pak vnitřní vada a už by to zákazník nechtěl jíst, kdežto ten jedlý vosk zabraňuje omačkávání,“ popsala Havránková. Navíc pak lidé často prohmatávají plody i v regálech, zda jsou dostatečně zralé, i tím se může avokádo znehodnotit.

Firma dováží avokáda ze států jako je Kolumbie, Keňa, Guatemala, Peru, ale také z Tanzanie nebo z Maroka. „Nebereme avokáda z Mexika, ani z Chile a ani jsme nikdy nebrali,“ dodala. Tyto státy jsou podle ní známé tím, že prodej avokád částečně ovládají kartely. Avokádo je pak podle firmy stále oblíbenější, zatímco v roce 2021 dovezla 1900 tun těchto plodů, loni to bylo více než 2300 tun a letos plánuje přesáhnout 3000 tun. Stále oblíbenější je pak černé avokádo, tzv. Hass, kdežto zelené „greenskin“ plody nyní přestavují zhruba 30 procent prodejů. Dříve byl tento poměr opačný.