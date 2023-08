Avokád se v Česku sní o čtvrtinu víc. Převzalo pozice ananasu a manga

Vzrůstající trend potvrzuje i OECD, podle které bude avokádo do roku 2030 druhou nejvýznamnější položkou na světě v exotickém ovoci po banánech. Světová produkce by tou dobou měla dosáhnout množství 12 milionů tun za rok, trojnásobek oproti roku 2020. V západní Evropě podle firmy v některých zemích tvoří dokonce polovinu prodaného podílu v kategorii exotického ovoce. Převzalo tak pozice ananasu a manga.

Avokáda se běžně pěstují v tropickém podnebí, okrajovější možností jsou také subtropy, v Česku by tak zatím pěstební práce dávaly smysl pouze ve skleníku. „Produkt by byl drahý a nekonkurenceschopný. Sklizeň je jedenkrát za rok nebo při střídavé plodnosti spíše jednou za dva roky. Dále máme kratší sluneční svit i intenzitu než v zemích, kde se avokádo pěstuje,“ vysvětluje za společnost technolog Ondřej Nedoma.

Zvyšují se prodeje zralých plodů

Avokáda se tak do Česka vozí ne úplně zralá a nechávají se dozrát. To právě v Česku a na Slovensku dělá Titbit, konkurence je pak v západních zemích jako je Holandsko. Podle firmy je dozrávání na druhém konci světa, než kde vyrostlo, trendem, zákazníci mají šanci ochutnat plody v podobě, jako by byly utržené zralé ze stromu. Tím se také mění trendy v prodejích, klesá spotřeba zelených tvrdých avokád, ale naopak o to více se prodávají tzv. Hass avokáda, tedy zralá a připravená ke konzumaci.

Pokud se nedají avokáda prodat skrze řetězce, protože nejsou například tvarově ideální, snaží se je zpracovat dále například do podoby guacamole fresh pro restaurace nebo do avokádové pěny pro koncové zákazníky.

Největším světovým producentem zůstává podle firmy Mexiko, odkud plod původně pochází. To stále produkuje zhruba 40 procent této plodiny. Produkce ale také setrvale roste v Peru, Kolumbii nebo Keni, odkud často zboží míří do Evropy.

V posledních letech se pak také mluví o problematice kriminality ve spojitosti s „krvavými avokády“, protože v Mexiku do jisté míry ovládají obchod s těmito zelenými plody drogové kartely.